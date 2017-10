Alex Sandro faz contra, mas Douglas Costa decide, e Juve vira para cima do Sporting

(Foto: Miguel Medina/AFP)

Douglas Costa precisou de poucos segundos para decidir a vida da Juventus nesta quarta-feira. Com assistência precisa do brasileiro, que havia acabado de sair do banco, o time italiano venceu o Sporting por 2 a 1, de virada, em seu estádio, pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O triunfo deixa a Juve na segunda posição da chave, que tem o Barcelona como líder.





O camisa 11 alvinegro salvou a vida também do companheiro Alex Sandro. O lateral-esquerdo protagonizou o infeliz lance que originou o primeiro gol da partida. Aos 12 minutos da primeira etapa, Gelson Martins foi lançado na frente, seguido de perto pelo brasileiro. O português finalizou na saída de Buffon, que rebateu a bola, mas ela pegou em Alex Sandro e entrou no gol italiano: 1 a 0 para os portugueses.





A Velha Senhora chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Pjanic cobrou falta da intermediária com precisão e colocou a bola no ângulo direito de Rui Patrício: 1 a 1. O jogo seguiu equilibrado na segunda etapa e, aos 39 minutos, Massimiliano Allegri lançou Douglas Costa na vaga de Sturaro. Em sua primeira jogada, o camisa 11 foi até a linha de fundo pela esquerda e cruzou na medida para o cabeceio de Mandzukic, que balançou as redes e garantiu a virada para a Juve: 2 a 1.





Douglas Costa foi titular dos dois primeiros jogos da Juve na Liga dos Campeões, mas iniciou a partida desta quarta no banco de reservas. Ele marcou o seu primeiro gol pela Velha Senhora no último sábado, na derrota da equipe por 2 a 1 para a Lazio. Até agora, Douglas tem 10 jogos pela Juventus, dos quais cinco foram como titular.





Com o resultado, a equipe italiana chegou aos seis pontos e é a segunda colocada no Grupo D. O Barcelona tem nove pontos é o líder. O Sporting é o terceiro, com três pontos, e o Olympiacos é o lanterna, com nenhum ponto. Na próxima rodada, no dia 31 de outubro, Sporting e Juve voltam a se enfrentar, mas em Lisboa. O Barça vai até Atenas e enfrenta o Olympiacos.





Globo Esporte