Após perder mais de 100kg sem cirurgia, publicitário desafia fisiculturistas em competição mundial

Após eliminar 103 kg em menos de 1 ano, sem o uso de remédios ou mesmo intervenção cirúrgica, o publicitário baiano Fabiano Lacerda não parou por aí, e tem buscado vários tipos de motivação para não voltar a ser obeso.





Após quase dois anos da proeza, Lacerda continua se desafiando: já fez corridas de 15 km, meia maratona, virou influenciador digital, coach de emagrecimento, lançou um livro - "A Aposta" - e voltou a andar de bicicleta. Agora, se prepara para participar do WBFF Brasil, considerado como um dos maiores concursos de beleza fitness do mundo, no dia 21 de outubro, no Anhembi, localizado na cidade de São Paulo.





Lacerda está inscrito na categoria "Transformation", que premiará a pessoa que passou pela mudança corporal mais incrível, levando em consideração perda de peso e redução de medidas. "Neste momento, vencer é de menos. Meu desafio, ao participar de uma competição deste nível, é mostrar que eu também posso servir de inspiração para muitos, principalmente para competidores", explica o influenciador.





Sobre a "Transformation"





Pela primeira vez no Brasil, a categoria apresenta a transformação de pessoas normais, que mudaram seu estilo de vida, e, consequentemente, passaram a ter um corpo e uma saúde melhor. De acordo com a organização do WBFF, essa apresentação será motivacional e irá mostrar que qualquer pessoa é capaz de mudar.





Podem participar da categoria "Transformation" homens e mulheres maiores de 18 anos, e que passaram por uma grande transformação no período de três meses até quatro anos antes da competição.





O vencedor da categoria "Transformation" irá ganhar R$ 8.000, um editorial em revista e produtos Integralmédica.





Serviço: WBFF Brasil

Onde: Complexo Anhembi - Auditório Celso Furtado

Quando: 21 de outubro às 19 horas

Sobre Fabiano Lacerda: www.fabianolacerda.com