Botafogo-SP inicia contagem regressiva para 100 anos com mega-relógio e novidades para torcida

Diretoria e autoridades estiveram presentes no evento nesta quinta-feira (12) (Foto: Nicholas Araujo)

Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP









Os 100 anos já começaram para o Botafogo de Ribeirão Preto. Nesta quinta-feira (12), durante as comemorações do 99º aniversário, a diretoria do tricolor lançou um mega-relógio que contará os dias que faltam para o centenário, em 2018. O relógio ficará exposto no Estádio Santa Cruz em um megadoor.





Durante as festividades, que coincidem com o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, a diretoria montou uma estrutura nas Ruas Paraíso e Santos Dumont, na Vila Tibério, ao lado do antigo poliesportivo, hoje de domínio particular e que está desativado.





Para que o local possa voltar a ser do Pantera, o prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, se comprometeu em reaver o espaço com o atual dono e ceder ao clube, que busca parcerias para criar um espaço de lazer e diversão para os torcedores botafoguenses.





No evento deste dia 12, autoridades municipais, ex-jogadores, torcedores, imprensa e moradores da zona oeste da cidade participaram da cerimônia de inauguração do relógio, além de food trucks e atividades para as crianças comemorarem as datas festivas.





Projetos





Em entrevista ao Blog do Esporte, o presidente do Botafogo, Gerson Engracia Garcia, disse que as festividades remontam a história do clube, fundado na Vila Tibério e que por muitos anos utilizou o Estádio Luis Pereira, no Poliesportivo, como caldeirão contra os adversários.





"É uma marca dos nossos primeiros 100 anos, e se você olhar no mundo, poucas organizações têm 100 anos. O Botafogo completa 100 anos de vida ininterruptos e é motivo de muito orgulho para nossa comunidade. Nós estamos no bairro onde o Botafogo foi fundado, um bairro de gente humilde, de muito trabalho e essa é nossa raiz, aqui é o nosso berço”, disse.





Até o dia 12 de outubro de 2018, a diretoria preparou uma série de eventos para comemorar o centenário. Além disso, a chegada do técnico Léo Condé dá início aos preparativos para o Campeonato Paulista de 2018, que deve começar em janeiro, e a série C do Campeonato Brasileiro.





“[Léo Condé] Que ele consiga levar o Botafogo a série B e fazer um bom Campeonato Paulista, junto com toda a comissão técnica, porque ninguém faz nada sozinho. Contratamos também um novo gerente de futebol [Léo Franco] que tem muito a agregar a formatação e o funcionamento do futebol do Botafogo”, completa Gerson.





Torcida esteve presente com bandeirões (Foto: Nicholas Araujo)

Um palco foi montado para inaugurar o mega-relógio (Foto: Nicholas Araujo)

Rua Santos Dumont foi decorada com faixa preta, branca e vermelha (Foto: Nicholas Araujo)