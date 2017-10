Cleveland poupa LeBron, Love, Wade e cia., e Wizards vencem na pré-temporada

(Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports)

Em mais um jogo válido pela pré-temporada da NBA, o Cleveland Cavaliers entrou em quadra bem diferente do que os fãs estão acostumados. LeBron James? Kevin Love? Dwyane Wade? Nada disso. O treinador Tyronn Lue optou por poupar seus principais jogadores e colocar nomes como Jeff Green, Cedi Osman, Ante Zizic, Kyle Korver e Kay Felder. E deu certo. Eles não decepcionaram frente a frente com o Washington Wizards, com força total com Marcin Gortat, Bradley Beal, John Wall e cia., e saíram com a vitória por 102 a 94.





O cestinha do jogo foi Jeff Green, do Cleveland, com 19 pontos (além de sete rebotes e uma assistência). Além dele, pelos Cavs, se destacaram: Kyle Korver, com 11 pontos; Kay Felder, com 12 pontos e 11 assistências, configurando um duplo-duplo; e John Holand, com 14 pontos. Do lado dos Wizards, Jodie Meeks fez 13 pontos; Donald Sloan e Kelly Oubre Jr. saíram com 12, e Carrick Felix e Bradley Beal, com 11. John Wall fez apenas seis.





O confronto, entretanto, foi bem equilibrado. Nos dois primeiros quartos, os times disputaram ponta a ponta. No fim das contas, o Cavaliers, jogando fora de casa, levou a melhor pelo placar de 56 a 55 com destaque para Jeff Green (17 pontos, seis rebotes e uma assistência) que, aliás, fez uma enterrada linda (veja o vídeo abaixo); Kyle Korver (11 pontos e duas roubadas de bola); e Kay Felder (nove pontos, um rebote e seis assistências). Pelos Wizards, o destaque do primeiro tempo foi Bradley Beal (11 pontos, um rebote e uma assistência).





No segundo tempo, os Wizards voltaram melhores e, rapidamente, conseguiram pegar a dianteira. Aos poucos, foram ampliando a vantagem, principalmente com as boas jogadas de Kelly Oubre Jr., Jodie Meeks, Satoransky e Mike Scott. No fim das contas, o Washington saiu com a vitória pelo placar de 102 a 94, observado de perto por LeBron James e cia. no banco de reservas do Cleveland.





A temporada 2017/2018 da NBA começa no dia 17 de outubro. O Cleveland Cavaliers estreia contra o Boston Celtics, em casa. O Washington Wizards inicia diante do Philadelphia 76ers no dia seguinte em Washington. Antes disso, contudo, ainda pela pré-temporada, os Cavs ainda jogam contra o Chicago Bulls (10/10) e Orlando Magic (13/10). Os Wizards ainda eram o Miami Heat (11/10) e o New York Knicks (13/10).





No sufoco, Thunder derrota time australiano





O Oklahoma City Thunder recebeu uma equipe australiana, o Melbourne United, em sua casa. E os americanos tomaram um verdadeiro sufoco em seus domínios. Mesmo assim, saíram com vitória por apenas um ponto - 86 a 85 - dando um alívio para seus torcedores. E eles devem muito a Josh Huestis. O jogador evitou a derrota duas vezes no finzinho com dois tocos sensacionais (veja no vídeo abaixo). Ele, aliás, conseguiu quatro tocos em todo o confronto, além de dois pontos e duas assistências.





O cestinha do duelo foi Paul George, com 22 pontos (fora sete rebotes), e outro atleta do OKC que se destacou foi Carmelo Anthony, com 19 pontos e sete rebotes. Russell Westbrook fez somente nove pontos, cinco rebotes e sete assistências. Do lado dos visitantes, Casper Ware Jr. fez ótimo jogo e saiu com 20 pontos. Casey Prather, com 11 pontos e 10 rebotes, conseguiu um duplo-duplo. Josh Boon fez 15 pontos e nove rebotes.





Antes do início da temporada 2017/2018 da NBA, o Thunder voltará a jogar contra o Denver Nuggets (10/10), fora de casa. A estreia na temporada regular do campeonato será diante do New York Knicks, no dia 19 de outubro, em casa.





Globo Esporte