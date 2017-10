Com Alexandre Pato na plateia, Sharapova passa por suíça e vai à semi em Tianjin

Maria Sharapova caminha a passos largos para mais uma decisão na carreira. Precisando de pouco mais de uma hora, a russa (atual número 86 do ranking) superou a suíça Stefanie Voegele (196ª) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) nesta sexta-feira e se classificou para as semifinais do WTA de Tianjin, na China. Quem roubou a cena antes do jogo foi o brasileiro Alexandre Pato, que participou do cara ou coroa.





- Tive o privilégio de fazer o cara ou coroa antes do jogo entre Maria Sharapova e Stefanie Voegele no Aberto de Tianjin. Obrigado Aberto de Tianjin e WTA - escreveu Pato nas redes sociais.





A rival da russa por uma vaga na final do torneio será Shuai Peng (25ª). A chinesa arrasou a espanhola Sara Sorribers Tormo (94ª) fazendo 6/0 e 6/1, passando de passagem no duelo também válido pelas quartas. As duas duelam na madrugada de sexta para sábado, às 3h (de Brasília).





Após as adversárias confirmarem seus serviços até o sétimo game, Sharapova quebrou o saque da suíça no seguinte e encaminhou o triunfo no set inicial. Com 5/3 a seu favor, a russa sacou para vencer a parcial e abrir vantagem no confronto, arremessando todo o peso para a oponente.





E Voegele sentiu a pressão. Sem conseguir o equilíbrio necessário, a suíça viu Sharapova lhe aplicar duas quebras seguidas e o placar pular para 4/0 no segundo set. A ex-número 1 do mundo, então, seguiu suavemente o roteiro e liquidou a fatura, finalizando a parcial em incontestáveis 6/1 e o jogo após 1h04 de luta.





Astro local





O brasileiro Alexandre Pato compareceu ao evento. Astro do time local, o Tianjin Quanjian, o atacante teve participação na partida de Maria Sharapova com Stefanie Voegele, entrando em quadra para fazer parte do cara ou coroa. Em sua primeira temporada no time chinês, Pato tem 14 gols marcados em 23 partidas.





Globo Esporte