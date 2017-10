Com susto no início, Uruguai faz 4 a 2 na Bolívia e garante vaga com segundo lugar

O Uruguai começou o jogo com tudo, mas viu Cáceres marcar contra e abrir o placar no Centenário para a Bolívia. Passado o susto, a Celeste voltou ao seu ritmo, empatou com o próprio lateral-direito e virou o placar com Cavani, com dois gols em dois minutos (39' e 41'). Na etapa final, com a torcida empurrando, os uruguaios marcaram mais duas vezes, ambas com Luis Suárez e ainda tiveram outro gol contra, desta vez marcado por Godín. O resultado garantiu a segunda colocação do Uruguai nas eliminatórias da América do Sul, com 31 pontos. A Bolívia ficou no nono lugar, com 14 pontos.





Cáceres começou o jogo como vilão ao abrir o placar em Montevidéu com um gol contra. Porém, o lateral-direito não se abalou, correu atrás do prejuízo e fez o gol do empate do Uruguai, iniciando a reação celeste, que terminou no triunfo sem maiores sustos por 4 a 2.





O Uruguai entrou em campo em uma situação muito confortável, mas, com o apoio da torcida, queria carimbar o passaporte para a Rússia com estilo. Apesar do entusiasmo da torcida, quem abriu o placar foi a Bolívia. Aí o seu ataque apareceu. Cavani e Luis Suárez demonstraram muito entrosamento, comandaram todas as ações ofensivas da Celeste e marcaram três gols - dois do atleta do Barcelona e um do jogador do PSG. A dupla chega empolgada em 2018 no Mundial.





Globo Esporte