Comercial busca "técnico da divisão" para minimizar inexperiência na Segundona

Novato na presidência do Comercial, Ademir Chiari terá seu primeiro desafio no futebol profissional com a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Segundona, na prática o quarto nível estadual. A competição também é inédita para o Leão do Norte, que até então nos seus 106 anos de história tinha participado das Séries A1, A2 e A3.





- Vamos ter que nos inteirar da competição, com jogadores da divisão, com um treinador que conhece a divisão, pois o Comercial não conhece essa divisão. Para mim também será uma experiência nova - disse Ademir Chiari, que já está ciente das particularidades da competição.





- Será difícil, é um campeonato que não se tem renda, não tem verba de FPF, apesar que já não tivemos verba nos últimos dois anos por conta de penhoras. É um outro campeonato [a quarta divisão], uma outra realidade, com jogadores de 23 anos, e só três acima dessa idade - completou.





Ainda sem receita para o departamento de futebol, a ideia do presidente é iniciar a montagem do elenco entre dezembro e janeiro. A quarta divisão do Campeonato Paulista está prevista para começar em abril de 2018.





Globo Esporte