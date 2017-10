Confederação Brasileira de Futebol assume liderança global nas mídias sociais entre as seleções

De acordo com levantamento do IBOPE Repucom, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se tornou a seleção de futebol com a maior base digital do planeta, acumulando mais de 18,3 milhões de inscrições nas plataformas Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A Federação Mexicana de Futebol (F.M.F.) aparece na segunda posição, com cerca de dez mil inscritos a menos que a CBF.





Além de ostentar a maior página no Facebook entre as seleções de todo o mundo, com quase 12 milhões de inscritos, a CBF também possui a terceira maior conta no Twitter (4,1 milhões de seguidores), e a terceira maior conta no Instagram (mais de 2 milhões de inscrições).





Completam o Top 5 as confederações de futebol: Inglesa (F.A.) com 12,3 milhões de inscrições, a Francesa (F.F.F.) com 11,5 milhões de inscritos e a Alemã (D.F.B.) com 11,1 milhões. Quando analisado por plataforma, a Federação Mexicana lidera o volume de seguidores no Twitter, enquanto a Federação Francesa é líder tanto no Instagram (2,3 milhões) quanto em seu canal no YouTube (501 mil inscritos). O levantamento também destaca o trabalho da Federação Polonesa de Futebol (P.Z.P.N.) que, embora permaneça na 16ª posição no ranking geral, possui a 2ª maior conta no YouTube entre as confederações de futebol, com mais de 420 mil inscritos.





"Faltando oito meses para o início da Copa do Mundo, as ações de ativações dos patrocinadores do evento ganham cada vez mais intensidade, e o mundo digital certamente será um terreno fértil para se conectarem com os torcedores. E, neste contexto, o futebol brasileiro se consolida como a confederação mais popular no mundo digital, oferecendo aos patrocinadores um incrível potencial de engajamento em suas ações de ativação", afirma José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom.





Critério: a análise abrange as contas oficias das confederações de futebol que participaram ao menos uma vez da Copa do Mundo da FIFA e traz as 40 maiores seleções em número de inscritos em suas redes sociais.





Abaixo o ranking completo: