Defesa de Grohe é destaque na imprensa internacional: "Melhor de todos os tempos"

O Grêmio venceu o Barcelona-EQU por 3 a 0 na noite de quarta-feira, em Guayaquil, e colocou um pé na final da Libertadores. Mas o que ganhou o mundo nesta quinta não foram os gols de Edílson e Luan (duas vezes). A defesa de Marcelo Grohe em chute à queima-roupa de Ariel, logo no início do segundo tempo, foi o que mais chamou a atenção da imprensa internacional.





O inglês The Sun destacou o feito do camisa 1 gremista e classificou o lance como "mão de Deus". "Goleiro brasileiro consegue 'melhor defesa de todos os tempos' durante confronto da Copa Libertadores". foi a manchete da publicação. No texto, mais elogios ao camisa 1. "Não só o brasileiro conseguiu colocar a mão, como fez isso com um pulso tão forte que ele conseguiu afastar a bola", descreve a publicação.





Outro jornal inglês, o Daily Mail, também destacou o lance do camisa 1 gremista e lembrou a defesa de Gordon Banks em cabeçada de Pelé na Copa do Mundo de 1970. "Replays mostram que foi mais sorte do que reflexo que negou o gol a Nahuelpán, que só podia olhar surpreso seu esforço perdido a dois metros de distância", descreveu a publicação. Já o Marca, da Espanha, classificou o lance como uma defesa "impossível". E o Olé, da Argentina, de defesa "do ano".





Globo Esporte