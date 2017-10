Déjà-vu! Bayern abre 2 a 0 mas cede empate ao Hertha na estreia de Sagnol

A fase do Bayern não anda nada boa. Uma semana depois de ceder o empate ao Wolfsburg quando chegou a abrir 2 a 0, o time de Munique voltou a repetir o “feito” neste domingo ficando no 2 a 2 diante do Hertha pelo Campeonato Alemão. Hummels e Lewandowski fizeram os gols bávaros na partida realizada no estádio Olímpico de Berlim e que marcou a estreia do técnico interino Willy Sagnol no lugar de Carlo Ancelotti, demitido na última quinta-feira após a derrota de 3 a 0 para o PSG pela Liga dos Campeões.





Com o resultado, o Bayern chegou aos 14 pontos e divide a segunda colocação da Bundesliga com o Hoffenheim, cinco atrás do líder Borussia Dortmund. É a pior campanha do Bayern desde a temporada 2010/2011 quando justamente os rivais aurinegros ficaram com o título. CONFIRA AQUI a classificação atualizada, resultados da rodada e próximos jogos do Campeonato Alemão.





O Bayern começou a partida com um time completamente diferente do que foi atropelado pelo PSG na última quarta-feira pela Liga dos Campeões. Os medalhões Hummels, Boateng, Robben e Ribéry, todos preteridos pelo ex-técnico Ancelotti diante dos franceses, começaram como titulares. E com o um time mais forte, o Bayern não teve dificuldades de abrir o placar com Hummels, de cabeça, aos dez.





No segundo tempo, o Bayern começou a mil por hora e ampliou com Lewandowski logo aos quatro. Mas não deu nem para comemorar. Dos minutos depois, Haraguchi fez grande jogada individual e cruzou para Duda diminuir. Aos 11, Tolisso vacilou na frente de Kalou, que não perdoou. Logo após sofrer o empate, Ribéry, sozinho, machucou o joelho e deixou o gramado chorando. Os gols sofridos e a lesão do francês baquearam o Bayern, que não conseguiu criar mais chances de perigo diante de um inspirado Hertha que se segurou atrás e, por pouco, não conseguiu a virada nos contra-ataques.





Globo Esporte