Dudu segura empolgação do Palmeiras após vitória no Sul: "Pensamento é o G-4"

O Palmeiras fez a parte dele na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, o Verdão de Alberto Valentim venceu por 3 a 1 em dia de grande atuação do atacante Dudu, autor de dois gols na tarde deste domingo, em Porto Alegre.





Na saída do gramado da arena, o capitão do Verdão comemorou o resultado positivo contra um rival direto, mas evitou falar sobre a disputa pelo título. O Corinthians, que lidera o torneio com 59 pontos, entra em campo nesta segunda-feira, contra o Botafogo, no Rio.





– Feliz de poder conquistar marcas boas aqui no Palmeiras. A equipe fez um bom jogo e está de parabéns pelo resultado. Agora é esperar o final da rodada para ver o que acontece. Nosso pensamento é o G-4. Vamos esperar o final da rodada para ver quantos pontos a gente termina do líder – disse o camisa 7.





Agora com 53 pontos, o Verdão assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, seis pontos atrás do Corinthians. O Santos, que também venceu na rodada, soma 53 pontos, mas leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes). O Grêmio, com 50 pontos, fecha o G-4 do torneio nacional.





Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Cruzeiro na arena. O duelo será disputado na segunda-feira, dia 30 de outubro, às 20h (horário de Brasília).





Globo Esporte