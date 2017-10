É penta: Cristiano Ronaldo se iguala a Messi com prêmio de melhor do mundo

Cristiano Ronaldo cumpriu mais um objetivo em sua carreira. Ele foi oficialmente eleito nesta segunda-feira o melhor jogador do mundo da Fifa pela quinta vez, igualando-se ao seu grande rival dentro de campo, Lionel Messi.





Com 43,16% dos votos, o português venceu a concorrência sempre severa do argentino, craque do Barcelona, que terminou em segundo, com 19,25%, e também de Neymar, terceiro, com 6,97%, num total de 24 candidatos. O brasileiro teve um percentual um pouco menos de 2015, quando também foi terceiro, com 7,86%.





Confira o top-10:





Cristiano Ronaldo: 43,16%

Messi: 19,25%

Neymar: 6,97%

Buffon: 6,82%

Sergio Ramos: 3,34%

Modric: 3,33%

Kroos: 2,70%

Marcelo: 2,09%

Kanté: 1,35%

Suárez: 1,19%





O craque português havia externado abertamente o seu desejo de alcançar o argentino durante a cerimônia de premiação da Bola de Ouro em janeiro de 2015. Viu Messi ganhar no ano seguinte, mas emplacou duas conquistas consecutivas e empatar em 5 a 5. Esta última inapelável, em função do alto desempenho e também dos títulos.





Globo Esporte