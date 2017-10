Embalada por gol e assistências de Immobile, Lazio arrasa lanterna Benevento

Cheia de confiança na temporada, embalada por oito vitórias consecutivas e o artilheiro Immobile, a Lazio arrasou o lanterna Benevento por 5 a 1, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante fez seu 14º gol e deu passe para outros três, de Bastos, Marusic e Nani, chegando à participação em 20 na competição, o melhor nessa soma nas cinco principais ligas nacionais da Europa - Inglaterra, Espanha, Alemanha e França incluídas no grupo.





Com os três pontos, o time da capital foi a 28 e voltou a ficar ao lado da Juventus no topo da classificação, em segundo lugar. Leva a melhor no primeiro critério de desempate, o confronto direito, pois venceu a Velha Senhora por 2 a 1, em Turim, na oitava rodada, há duas semanas. Ambos podem ser ultrapassados na segunda-feira, quando a Internazionale, agora quarta com 26, enfrenta o penúltimo colocado Hellas Verona. O Napoli é o líder isolado com 31 depois de vitória sobre o Sassuolo por 3 a 1. E o Benevento segue seu calvário depois de subir da Série B, sem pontos ainda na elite, com 29 gols sofridos e quatro marcados apenas.





Diante de um adversário tão fraco, a Lazio não demorou para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, em cobrança de escanteio, Immobile apareceu livre para cabecear para o zagueiro angolano Bastos fazer o primeiro. Aos 13, o atacante recebeu na área e chutou cruzado para a rede. Aos 24, deu passe, e Marusic ampliou.





No segundo tempo, o Benevento fez seu gol de honra, numa conclusão forte de Lazaar, aos 10. Até se animou, mas logo voltou à realidade. Aos 21, Parolo recebeu na meia-lua e foi certeiro no chute. Quase no fim, aos 41, Immobile deu passe para o veterano português Nani marcar pela primeira vez pelo clube da capital.





Visitante nas arquibancadas, a torcida da Lazio dessa vez se manifestou para lembrar do torcedor Vicenzo Paparelli, morto em clássico contra a rival Roma, em 1979, por causa de um fogo de artifício no Estádio Olímpico. Exibiu papéis com o rosto do homenageado e exibiu uma faixa em sua memória.





Globo Esporte