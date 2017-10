Empate mantém Ponte Preta fora do Z-4 e faz Santos ver o líder mais distante

(Foto: Marcos Ribolli)

Ponte Preta e Santos empataram por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time do interior paulista fora da zona do rebaixamento. Mas fez o Peixe ver o líder Corinthians ainda mais longe. Se antes a distância era de oito pontos, agora passou a ser de dez.





Dois pontos foram fundamentais para a Ponte Preta não conseguir vencer a partida desta quinta-feira. Primeiro, o gol perdido por Lucca quando o jogo estava 1 a 0 para a Macaca. Logo na sequência, o Santos empatou com Ricardo Oliveira. Depois, o time levou sufoco por conta da expulsão de Fernando Bob. Apesar da maior posse de bola do time do interior, o Santos esteve mais perto do triunfo.





O Santos teve poder de reação no momento mais crítico da partida, quando a Ponte Preta quase fez o segundo gol. Mas depois faltou concluir melhor. A dificuldade para furar a defesa do adversário ficou evidente. Só que depois da expulsão de Fernando Bob, na reta final do segundo tempo, o que decretou a não vitória do Peixe foi o gol perdido por Bruno Henrique. Veja abaixo.





O gol da Ponte Preta gerou reclamação por parte dos santistas. Eles reclamaram que a bola bateu na mão do atacante Lucca antes de Vanderlei dar o rebote para Naldo marcar e abrir o placar no estádio Moisés Lucarelli.





Lucas Lima invadiu a área e caiu depois de disputa de bola. Após reclamar, o meia levou cartão amarelo. Foi a décima advertência do jogador do Santos no Brasileirão. Ele é o jogador que mais vezes foi amarelado nesta edição da competição.





Globo Esporte