Empresário de Tevez nega argentino no Palmeiras: "Seguirá na China"

Carlos Tevez não jogará no Palmeiras em 2018. Ao menos é o que garante Adrián Ruocco, empresário do atacante. O argentino deve cumprir contrato com o Shanghai Shenhua, da China, até o fim de 2018.





O possível interesse do Verdão no ex-corintiano foi noticiado pelo blog Chuteira FC, segundo o qual o clube paulista gostaria de contar com jogador de 33 anos.





– Não há nada (com o Palmeiras). É tudo falso. Ninguém do Palmeiras falou comigo. O Tevez seguirá na China – afirma Ruocco, em contato com o GloboEsporte.com.





Nesta quarta-feira, Cuca comentou sobre a possível contratação do argentino, além do interesse palmeirense, também de acordo com o blog, no zagueiro Gil, do Shandong Luneng, da China, e no meia Bernard, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.





– Os caras do blog estão bem, tudo bom jogador. A gente não vai querer Gil, Goulart... Quem mais? O Tevez não está muito bem lá, mas é bom. O Bernard também é bom jogador. Mas sinceramente não tenho conhecimento de nada disso em cima desses jogadores – disse o treinador, que aproveitou a deixa para elogiar o diretor de futebol Alexandre Mattos.





– O Alexandre é rápido, né? Ele não está aí, tem que ficar esperto. Daqui a pouco ele está aí trabalhando sem a gente ver, é ótimo – afirmou o treinador.





Para 2018, o Palmeiras tem uma contratação definida: o zagueiro Emerson Santos, cujo contrato com o Botafogo vai até dezembro.





Na semana passada, Ricardo Goulart, atualmente no Guangzhou Evergrande, da China, afirmou que foi procurado por Alexandre Mattos. O atacante, porém, revelou seu desejo de atuar no futebol europeu.





Outro nome que vem sendo especulado no Palmeiras é o do santista Lucas Lima, que tem contrato com o Santos até dezembro. O clube e o próprio Cuca, porém, trataram o assunto com cautela.





Globo Esporte