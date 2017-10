Equador suspende cinco jogadores por indisciplina ocorrida antes de jogo contra Argentina

pic.twitter.com/VuKmARiAhK CINCO jugadores, pese a la advertencia de la seguridad y contra las reglas de la Casa de la Selección, se fueron de fiesta. @FEFecuador 11 de outubro de 2017









A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) suspendeu cinco jogadores por atos de indisciplina, que ocorreram antes do jogo contra a Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa, em que a equipe perdeu por 3 a 1. Segundo informações, os atletas teriam escapado da concentração antes da partida.

A Federação não revelou os nomes “em respeito às famílias dos jogadores”, mas o jornal “El Comercio” cita o zagueiro Arboleda, do São Paulo, e o meio Orejuela do Fluminense, entre os envolvidos. Os outros três seriam os atacantes Énner Valencia e João Plata e o meia Gabriel Cortez. Em entrevista, Orejuela negou que seja um deles:





“A verdade é que me enterrei disso agora, posso dizer que é mentira. As autoridades devem dar o nome e o farão conhecer quais foram os jogadores que tiveram esse problema, de escapar da concentração, dirão na hora certa. Mas quero dizer que eu não estou entre eles”, disse.





A denúncia foi feita pelo jornalista Reinaldo Romero, da Rádio La Red, do Equador. As informações foram postadas no Twitter junto a algumas fotos, que seriam de um carro com os jogadores deixando a concentração. Nesta quinta, a Federação se reuniu e decidiu pela punição.





“O mais cômodo seria cruzar os braços e não fazer nada. É momento de virar a página e trabalhar, porque o futuro nos dará a razão. Quero ter a consciência tranquila de que deixe uma base para o futuro. Não daremos nomes, por questões de danos morais”, declarou Carlos Villacís, presidente da Federação Equatoriana.





De acordo com Romero, um dos jogadores da seleção estaria incomodado com a situação e teria revelado para ele a indisciplina. O Equador terminou as Eliminatórias na oitava posição, com 20 pontos.