Equipe de Martine Grael termina em 4º na 1ª etapa da Regata Volta ao Mundo

Terminou, neste fim de semana, a primeira etapa da Regata Volta ao Mundo. Primeira brasileira a participar do evento, Martine Grael viu sua equipe, o Team AkzoNobel, terminar na quarta colocação no percurso entre Alicante, na Espanha, e Lisboa, Portugal. O vencedor foi o barco dinamarquês/amaricano Vestas 11th Hour Racing, que chegou à capital portuguesa no sábado de manhã, completando o percurso de 3.463,2 km em seis dias, duas horas e oito minutos.





- Temos um longo caminho pela frente, mas, sem dúvida, essa foi uma boa maneira de estrear - disse Charlie Enright, capitão da equipe. - O navegador Simon Fisher fez um ótimo trabalho. Ele não cometeu nenhum erro. O resultado nos dá confiança - concluiu.





Com duas horas de diferença em relação ao vencedor, a equipe espanhola Mapfre chegou em segundo, após disputa acirrada por todo percurso com os barcos Dongfeng e Team AkzoNobel. Nas últimas horas, mostrando força de recuperação, a equipe chinesa fechou o pódio em Lisboa, deixando o time Team AkzoNobel em quarto.





A equipe comandada pelo americano Charlie Enright soma agora oito pontos e lidera a classificação geral. Com o ponto de bonificação pela vitória – concedido a todos os vencedores das pernas – o Vestas 11th Hour Racing abre dois pontos de vantagem sobre o Mapfre.





A próxima etapa terá início em 5 de novembro. Os barcos saem de Lisboa rumo à Cidade do Cabo, na África do Sul, para outras 7 mil milhas náuticas de regata no Oceano Atlântico.





Globo Esporte