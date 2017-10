Estádio Santa Cruz é confirmado como sede da Copa São Paulo de 2018

Ribeirão Preto será uma das sedes da edição de 2018 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A informação foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), após contato do Blog do Esporte.





Em julho, o presidente do Botafogo, Gerson Engracia Garcia, visitou a sede da FPF junto com o advogado do clube, Alexandre Bortolato, e o prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira (PSDB). Na época, o presidente firmou uma parceria com o prefeito e a Federação para que o Estádio Santa Cruz pudesse ser sede da Copinha.





“A Prefeitura colocou a cidade à disposição para receber essa sede e nós do Botafogo vamos buscar parceiros para viabilizar tudo que for necessário para organizar os jogos e receber bem as equipes”, disse.





O Santão será sede após sete anos desde a última participação. Em 2018, a Copinha acontece entre os dias 3 e 25 de janeiro. Confira o retorno da FPF ao Blog do Esporte:





Ribeirão Preto foi confirmada como sede da Copa São Paulo 2018. A lista com todas as cidades confirmadas será divulgada nos próximos dias.