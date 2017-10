Fluminense negocia patrocínio master com rede de supermercados

(Foto: Mailson Santana / Fluminense FC)

O Fluminense está próximo de acertar um novo patrocínio master. A rede de supermercados Prezunic negocia com o Tricolor e deve estampar sua marca no principal espaço do uniforme até o fim do ano. O acordo entre as partes está encaminhado. Procurado, o clube disse que não iria comentar o assunto.





No fim de setembro, Fluminense e Prezunic estreitaram laços em uma parceria para o jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas compras a partir de R$ 80 nas lojas Nilópolis, Botafogo, Méier, Caxias Centro, Barra e Fonseca (Niterói) da rede, o torcedor pagava mais R$ 10 e garantia seu ingresso para a partida. Em campo, o Tricolor acabou sendo derrotado por 1 a 0.





O Flu está sem patrocínio master desde março de 2016. Foi quando a Viton 44 rescindiu com o clube. Desde então, a direção manteve negociações com a Caixa, porém, sem sucesso. Houve apenas uma parceria pontual com o banco estatal para a exibição da marca em seis jogos na reta final do último Campeonato Brasileiro.





A última marca a estampar o principal espaço do uniforme tricolor com um contrato longo foi a Matte Viton. Desde então, o clube procura uma parceira. Outros propriedades da camisa estão preenchidas, caso do omoplata (Frescatto), da barra traseira (Thinkseg) e do espaço entre o escudo e o símbolo da fornecedora (Lafe).





Globo Esporte