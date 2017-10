Fluminense vence no Maracanã e respira aliviado; São Paulo pode voltar ao Z-4

(Foto: Agência Estado)

O Fluminense aliviou a pressão no Campeonato Brasileiro com importante vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 29ª rodada. Por outro lado, a derrota aumenta o clima de instabilidade do time paulista na luta contra o rebaixamento. Henrique Dourado, Sornoza e Robinho fizeram os gols da vitória da equipe carioca. Shaylon diminuiu para os visitantes quando já era tarde.





A vitória levou o Fluminense a 38 pontos, na décima colocação, afastando o time da zona do rebaixamento. O mesmo não dá para dizer do São Paulo. A equipe paulista estacionou nos 34 pontos, em 14º lugar, e continua ameaçada pelo Z-4. Veja a tabela.





O primeiro gol do Fluminense foi de pênalti, convertido por Henrique Dourado. A falta dentro da área foi cometida pelo são-paulino Junior Tavares, que dominou a bola com o braço. Não houve dúvida para o árbitro que fica atrás do gol. Veja o lance:





Gustavo Scarpa ganha disputa de bola pelo alto com Rodrigo Caio, avança e cruza para Sornoza fazer o segundo do Fluminense. Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo reclamaram de falta no lance. Na transmissão da TV Globo, o comentarista Arnaldo Cézar Coelho analisou a jogada e concordou com os são-paulinos. Concorda?





Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo tem mais um desafio carioca. O time recebe o Flamengo, domingo, às 17h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. No mesmo dia, só que às 19h, o Fluminense encara a Chapecoense, em Chapecó.





Globo Esporte