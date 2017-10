Foz Cataratas vence e elimina Carlos Barbosa da Liga Nacional de Futsal

(Foto: Ulisses Castro/ACBF)





Podemos dizer que as quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) estão derrubando todas as estatísticas. Jogando em casa, o Carlos Barbosa foi goleado pelo Foz Cataratas por 7 a 4 e foi eliminado da competição. Mesmo com o apoio da torcida, o time laranja teve dificuldades para dominar o jogo.





No primeiro tempo, a ACBF até que pressionou nos primeiros minutos, mas foi o Foz que abriu o placar com Canabarro. Aos sete minutos, Leanderson foi lançado por Vini, que ampliou o marcador. Léo Oliveira, aos 13, fez o terceiro em um golaço. Elenilson fez o quarto e João Salla descontou para os donos da casa.





Na segunda etapa, Canabarro fez mais um ampliando para 5 a 0. Na comemoração, o jogador se pendurou nas redes, provocou a torcida rival e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso do jogo. Aos dois minutos, Kevin descontou de pênalti. João Salla ainda marcaria mais dois, diminuindo a diferença para 5 a 3 na metade do segundo tempo.





Aos 16, Léo Costa fez no sexto. Nos segundos finais. Di María fez o quarto para a ACBF, mas novamente Léo Costa deixou o dele e fechou a conta em 7 a 4 para o Foz.

Joinville avança





Nas semifinais, o Foz enfrenta o Joinville, que eliminou o Atlântico por 2 a 1. Jackson Samurai foi o autor dos dois gols do JEC, enquanto Vilian descontou para os visitantes. A pressão foi grande, mas o tricolor conseguiu manter o placar até o apito final.





Marreco elimina Corinthians





Foi na prorrogação, mas o Marreco eliminou o Corinthians, em São Paulo, por 1 a 0. O time do Paraná perdeu no tempo normal por 4 a 3 e, com gol de Barbosinha, deu a inédita classificação ao time verde e preto.





No final do jogo, Vander lamentou a eliminação alvinegra:





“É triste. A gente lutou até onde pôde. Semana passada perdemos a final da Liga Paulista e agora estamos eliminados da Liga Futsal de forma precoce. Foi um ano muito difícil, de muitos jogos, mas de muitas lesões. Ano que vem faço 42 anos e espero estar jogando em alto nível. E que eu esteja novamente aqui no próximo ano”, disse





Última vaga será decidida nesta segunda





O último classificado será conhecido nesta segunda-feira (30), a partir das 19h. Assoeva e Sorocaba se enfrentam no interior paulista com transmissão do canal SporTV. O clube de Venâncio Aires tem a vantagem de 2 a 0 do jogo de ida. O vencedor enfrentará o Marreco nas semifinais.