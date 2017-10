Heynckes sai da aposentadoria para treinar o Bayern até maio, diz jornal

(Foto: Getty Images)









A diretoria do Bayern de Munique encontrou um velho nome para substituir o italiano Carlo Ancelotti. Segundo o jornal “Bild”, Jupp Heynckes deixará a sua aposentadoria para comandar o clube até o fim da temporada, em maio.





Heynckes é o técnico da última tríplice coroa (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões) do Bayern, na temporada 2012/13, mas aposentou-se antes da chegada de Pep Guardiola.





Aos 72 anos, Heynckes vai para a sua quarta passagem no Bayern, onde conquistou oito títulos como treinador. Ele chega com a missão de recuperar o time de um início turbulento, com três tropeços na Bundesliga e uma derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.





Thomas Tuchel, ex-técnico do Borussia Dortmund, e Julian Nagelsmann, do Hoffenheim, eram as outras opções cogitadas pelo presidente Uli Hoeness e pelo CEO Karl-Heinz Rummenigge. Nagelsmann, inclusive, passa a ser um dos favoritos para o cargo a partir da próxima temporada.





