Icardi decide clássico contra o Milan com hat-trick, Inter vira vice e cola no líder Napoli

Mauro Icardi teve seu dia de Messi neste domingo no San Siro. Não só pela comemoração que ficou eternizada pelo seu compatriota, mas ele anotou nada menos que um hat-trick e decidiu o Derby della Madonnina para a Inter de Milão. O argentino foi o grande nome da vitória por 3 a 2 sobre o maior rival que deixa agora a equipe de Luciano Spalletti na segunda colocação, colada no líder Napoli. Suso e Bonaventura descontaram para o Milan num jogão que mereceu bater o recorde de renda em uma partida do Campeonato Italiano.





A campanha da Inter sob o comando de Luciano Spalletti impressiona: são sete vitórias e um empate em oito partidas que deixam a equipe na segunda colocação. Só o Napoli, com 100% de aproveitamento, está à frente, e agora líder e vice duelam pela ponta na próxima rodada, sábado, no San Paolo. O Milan, por outro lado, estaciona nos 12 pontos, cai três posições e vira o décimo, numa largada de Calcio muito aquém das expectativas.





O Milan, apesar da derrota doída, merece todos os méritos. Começou melhor, mas foi vítima da noite inspirada de Icardi. O show começou aos 28, quando ele recebeu cruzamento de Candreva para abrir o placar com um toque. Só que o time rossonero voltou muito melhor do intervalo, e a pressão resultou em gol aos 10 da etapa final, com Suso acertando belo chute de fora da área.





Sete minutos depois a estrela de Icardi voltou a brilhar. O argentino roubou a bola no campo de defesa e reapareceu na área para concluir cruzamento de Perisic com muito estilo (foto). O Milan ainda reagiu outra vez com Bonaventura vencendo Handanovic na marra aos 35, só que Icardi teve mais uma chance aos 44, após pênalti cometido por Ricardo Rodríguez em D'Ambrosio, e não perdoou: 3 a 2.





Icardi foi o primeiro jogador a anotar um hat-trick no Derby della Madonnina desde que outro atacante argentino da Inter brilhou no clássico há cinco anos (Milito também fez três na vitória por 4 a 2 em maio de 2012). A atuação de gala ainda deixou Icardi com nove gols no Campeonato Italiano, colado no artilheiro Immobile, com 11 pela Lazio.





Com os ingressos esgotados para o clássico no San Siro, a Inter anunciou que foi o jogo de maior renda na Velha Bota: € 4,8 milhões (R$ 17,8 milhões).





