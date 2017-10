Islândia vence, se classifica e é o país com menor população a jogar uma Copa

A pequena nação de pouco mais de 300 mil habitantes que surpreendeu o universo do futebol ao chegar às quartas de final da Eurocopa do ano passado foi além nesta segunda-feira: a Islândia vai disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Com gols de Sigurdson e Gudmundsson, a seleção islandesa venceu Kosovo por 2 a 0 em casa, assegurou a primeira colocação do Grupo I e carimbou sua vaga rumo à Rússia no ano que vem.





A Islândia, portanto, se tornará o menor país a jogar a Copa do Mundo. O posto pertencia até então a Trinidad e Tobago, que tem uma população de cerca de 1,3 milhão de habitantes - os caribenhos disputaram o Mundial de 2006. A última pesquisa, realizada em 2016, apontou exatos 334,252 pessoas morando no país islandês.





Como a Islândia dependia apenas de si e precisava apenas vencer, a classificação não foi tão sofrida. Aos 40 minutos do segundo tempo, Sigurdsson, bom jogador de 28 anos comprado pelo Tottenham por quase 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 187 milhões), abriu o placar com um golaço. Ele deu um corte seco no marcador, invadiu a área e bateu por cima do goleiro Ujkani. E o gol da consagração saiu aos 27 da segunda etapa. Em mais uma boa jogada do camisa 10, Gudmundsson apareceu livre na área para desviar e selar a vitória islandesa.





Com a vitória - a sétima nessas eliminatórias -, a Islândia terminou como líder do Grupo I, com 22 pontos. A Croácia, que venceu a Ucrânia por 2 a 0, foi a vice-colocada e vai ter que disputar a repescagem.





Os islandeses foram um dos países dois países que garantiram vaga na Copa nesta segunda-feira. O outro foi a Sérvia, que venceu a Geórgia por 1 a 0 e assegurou a primeira colocação do Grupo D. No total, temos 17 seleções classificadas para o Mundial do ano que vem.





