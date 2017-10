Jornal: após saída de diretor, Barça segue com Coutinho, Mina e mais dois no alvo

(Foto: Mike Egerton/AP)

Apesar de a temporada 2017/18 ainda ter muitos capítulos pela frente, a imprensa catalã segue badalando um possível futuro do elenco do Barcelona e as contratações para as próximas janelas de transferência. O jornal "Sport" afirma nesta sexta-feira que o clube tem quatro nomes em pauta para os mercados de janeiro e junho do ano que vem - e o meia Philippe Coutinho e o zagueiro Mina seguiriam como alvo, apesar das mudanças na diretoria.





Segundo a publicação, após a saída do diretor de futebol Raül Sanllehí - depois de 15 anos de clube - ficará a cargo de Pep Segura a função de colocar em prática negociações por reforços, junto a Robert Fernández, diretor esportivo do Barça. Mas, apesar da troca, os potenciais reforços seguem basicamente os mesmos que vinham sendo badalado nos últimos meses. Entre os nomes em pauta também estariam os meias Goretzka, do Schalke 04, e Seri, do Nice.





O "Sport" diz que Coutinho é um objetivo para o Barcelona ainda para a janela de transferências de janeiro - depois de falhar na tentativa de contratar o brasileiro no verão europeu. A grande ameaça ao sucesos do negócio seria o Paris Saint-Germain, que buscaria levar o meia e contaria com a ajuda de Neymar para convencê-lo.





Mina, por sua vez, é um reforço badalado há mais de um ano no Barça. O pré-acordo com o zagueiro do Palmeiras poderia fazer com que o clube trouxesse o colombiano ainda em janeiro, mas o jornal aponta que o jogador só deve vir ao fim da atual temporada.





Goretzka, por sua vez, seria uma contratação mais complicada. Com contrato com o Schalke terminando em junho, o jovem campeão da Copa das Confederações seria alvo da cobiça de muitos gigantes europeus. Seri - que chegou a ser descartado na última janela - dividiria opiniões dentro da diretoria, mas ainda seria considerado uma opção. Segundo o "Sport", caso o Barça tente contratá-lo, será apenas em junho.





Globo Esporte