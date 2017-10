Jornalista diz que Cruzeiro fará nesta terça proposta "robusta" a Mano para renovar

Não se fala em outra coisa. Desde a saída de Cuca do Palmeiras, sacramentada na última sexta-feira, Mano Menezes passou a ser o alvo principal do Verdão para a temporada de 2018. O Cruzeiro, já sabendo disso, prepara contra-ataque. Em reunião que seria nesta segunda e acabou adiada para esta terça-feira, a diretoria fará uma proposta "robusta", segundo o jornalista Henrique Fernandes, do SporTV, para manter o treinador, campeão da Copa do Brasil, na temporada de 2018.





Conforme afirmou o jornalista, a definição não deve sair nesta terça, mas será dado o pontapé inicial na negociação. O próprio Mano Menezes disse que, antes de ouvir qualquer outro clube, quer saber os planos da nova diretoria do Cruzeiro para o ano que vem e para o próximo triênio, com a eleição do novo presidente, Wagner Pires de Sá.





O novo homem forte do futebol, Itair Machado, é o incumbido da missão de convencer Mano. O dirigente voltou nesta segunda-feira dos Estados Unidos e se reuniu na sede do clube com o restante da diretoria para fazer os ajustes finais da proposta a ser feita ao treinador.





- A informação que a gente tem é que será uma proposta robusta, com aumento salarial, provavelmente mais de um ano de contrato, para que o Mano sinta estabilidade para seguir no comando do Cruzeiro. Evidente que a proposta deve vir do Palmeiras também financeiramente alta, também com promessa de estabilidade, mas o Cruzeiro vai jogar até com a questão do elenco, que o Mano Já conhece, e de o time já ter uma Libertadores garantida, para nessa reunião já dar um passo importante na renovação do treinador e da comissão técnica - disse Henrique Fernandes, no "Seleção SporTV" desta segunda.





Como o Cruzeiro treina pela manhã, a reunião deverá ser no início da tarde. O time embarca no começo da noite desta terça para Curitiba, onde, na quarta-feira, enfrenta o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, pela 29ª rodada do Brasileirão.





Na última sexta-feira, em entrevista ao GloboEsporte.com, Itair Machado se mostrava otimista:





- O Mano Menezes é um grande treinador (...) A renovação sempre passa por uma valorização do trabalho do treinador. Sabemos da qualidade do trabalho do Mano Menezes e queremos continuar com ele. Uma renovação de contrato sempre é difícil, mas ela é possível. Pode ter certeza que a gente vai tentar continuar com ele.





