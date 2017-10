Mali conta com "ajuda" do goleiro de Gana, vence e está na semifinal

Em um campo castigado pela chuva em Guwahati, na Índia, a seleção de Mali venceu por 2 a 1 Gana, neste sábado, e se classificou para a semifinal do Mundial Sub-17. Drame e Djemoussa, com uma baita ajuda do goleiro Danlad, marcaram para Mali, que agora espera o vencedor de Espanha x Irã. A partida acontecerá neste domingo.





A seleção de Mali abriu o placar no primeiro tempo, aos 15 minutos. Drame entrou livre na área e soltou a bomba. No segundo tempo, o lance bizarro da partida. O goleiro Danlad saiu da área e errou um chute, a bola ficou nos pés de Djemoussa pela esquerda. Ele buscou a finalização por cobertura. Danlad ainda tentou fazer a defesa e colocou a bola para dentro do gol.





Gana partiu para o ataque em busca de uma reação improvável. Conseguiu descontar com Mohammed, cobrando pênalti. Mas não teve forças para buscar o empate e viu o sonho de chegar à semifinal parar na falha incrível de Danlad e no péssimo estado do gramado.





Globo Esporte