Mesmo com um a menos no 2º tempo, Inter vence Brasil e mantém vantagem na liderança

Em um dia incomum para duelos na Série B, o Inter venceu o Brasil de Pelotas na noite desta segunda-feira por 1 a 0, no Beira-Rio, pela 29ª rodada, e mantém a vantagem na liderança da competição. Mesmo com um a menos durante quase todo o segundo tempo em um duelo repleto de cartões, o gol de Leandro Damião nos acréscimos da etapa inicial foi suficiente para mais um triunfo colorado em sua casa, o nono consecutivo.





A vitória mantém o líder Inter a pelo menos três pontos do segundo colocado até o fim da rodada. No momento, está a seis do América-MG, com 57. Já o Brasil permanece em nono, com 37, mas pode perder postos. Os gaúchos entram em campo novamente no dia 17. O Colorado vai a Varginha enfrentar o Boa, às 19h15, e o Xavante recebe o América-MG em Pelotas, às 20h30.





Sobrou confusão, faltou futebol. O primeiro tempo entre Inter e Brasil de Pelotas ficou marcado por faltas, reclamações de ambas as partes e uma abundância de amarelos. Oito no total. O colorado foi quem mais tentou. Víctor Cuesta colocou na trave um cabeceio após escanteio cobrado por D'Alessandro. Já nos acréscimos, aos 50, o capitão cobrou falta, desta vez na cabeça de Leandro Damião, que não perdoou e deu a vantagem parcial aos colorados.





O jogo pegado da primeira etapa seguiu na segunda. Aos seis minutos, Eduardo Sasha acertou um chute no peito de Éder Sciola em disputa pelo alto e recebeu o vermelho direto. Clemer colocou seu time para frente, com o meia Rafinha na vaga do volante João Afonso. Mas quem chegou perto foi o Inter. Damião e Cláudio Winck acertaram a trave de Pitol. No fim, Camilo e Nico López poderiam ter ampliado, mas pararam no goleiro xavante.





O Inter carimbou três vezes a trave de Marcelo Pitol. Cuesta, Damião e Winck foram os responsáveis pelos chutes que pararam no poste. No primeiro deles, uma cabeçada de Cuesta, uma amostra do que viria a seguir. Em lance semelhante, D'Alessandro cobrou falta da esquerda, e Damião apareceu na primeira trave para cabecear no canto direito, sem chances para o goleiro.





Como bom jogo com cara de Gauchão, Inter x Brasil de Pelotas teve muita confusão e jogadas ríspidas. O árbitro Elmo Alves Resende Cunha não poupou os cartões. Distribuiu nada menos que oito amarelos para o Brasil e outros três para o Inter. De quebra, Eduardo Sasha foi expulso com o vermelho direito ao acertar um chute em Éder Sciola aos seis minutos do segundo tempo





