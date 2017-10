Mesmo fora de casa, Valencia bate o Alavés e volta a encostar no líder Barcelona

Em partida que abriu a 10ª rodada da Liga Espanhola, o Valencia encarou o Alavés e, mesmo fora de casa, conseguiu sua sétima vitória na competição. O italiano Zaza e o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, de pênalti, marcaram os gols do triunfo por 2 a 1, enquanto Alexis fez o da equipe do País Basco.





Com o resultado, a surpreendente equipe valenciana volta a encostar no Barcelona. Na briga pela liderança da competição, os comandados de Marcelino García chegm aos 24 pontos, um a menos que o Barça, e seguem invictos na liga. No entanto, o time da Catalunha ainda atua na rodada, e enfrentará o Athletic de Bilbao, no estádio San Mamés.





- Fico contente por ter contribuído mais uma vez. O time todo fez uma ótima partida e conquistamos outra vitória importante. Temos que manter esse mesmo nível de concentração para seguirmos entre os primeiros colocados - disse o goleiro Neto, do Valencia.





O primeiro gol do jogo saiu aos 33 minutos da etapa inicial, após uma metade de primeiro tempo bastante equilibrada no Mendizorroza. Depois de vacilo da zaga do Alavés, Andreas Pereira fez cruzamento para o italiano Zaza, que ajeitou e bateu forte no alto, sem chances de defesa do goleiro. O gol do centroavante foi o nono na competição, e ele ocupa o segundo lugar na artilharia, apenas atrás de Messi, com 11.





No segundo tempo, o Alavés partiu para cima e empatou o jogo aos seis minutos. Depois de cruzamento em cobrança de escanteio, o zagueiro Alexis subiu mais alto que todo mundo e colocou a bola no canto oposto do brasileiro Neto, que nada pôde fazer.





Ainda assim, o time do Valencia arrumou forças para buscar o gol da vitória: aos 20, a equipe visitante foi ao ataque, mas o cruzamento parou nas mãos do defensor brasuca Rodrigo Ely: pênalti. Na cobrança, outro Rodrigo - o brasileiro naturalizado espanhol dos Morcegos - cobrou no meio do gol e deu números finais ao confronto.





Globo Esporte