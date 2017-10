Minas não toma conhecimento do Praia Clube, vence e leva título Mineiro

(Foto: Praia Clube/Divulgação)

Praia Clube e Minas, clássico estadual, decisão de título estadual. Todos os ingredientes para um jogo disputado, com placar apertado e decidido no set de desempate. Não foi o que se viu na Arena Praia, em Uberlândia, na noite desta sexta-feira. Mas um Minas não tomando conhecimento do Praia Clube, vencendo o jogo em 3 sets a 0 (parciais de 20/25, 14/25 e 22/25), em 1h35 de jogo e levando para casa o caneco de Campeão Mineiro de vôlei 2017. O time uberlandense parou no bloqueio e nos erros de recepção e não conseguiu devolver o placar da primeira fase, que poderia valer o título mineiro nos critérios de desempate. As duas equipes agora se preparam para o começo da Superliga Feminina, a menos de duas semanas.





O jogo





O Praia Clube começou com tudo. Com Amanda no saque, o time da casa quebrou a recepção do Minas e impôs o ritmo no ataque com Fabiana e Fernanda Garay, que também pontuou no bloqueio: 6 a 0. O técnico italiano Stefano Lavarini pediu tempo para arrumar a equipe. Deu certo. Melhor no saque, o time de Belo Horizonte dificultou a vidra do Praia com Carol Gataz e Rosamaria, encostou e empatou em 9 a 9. Os times trocaram pontos e a liderança do marcador até Mara entrar no saque. Bem no fundamento, a equipe visitante abriu dois pontos em 15 a 13. Os erros de recepção do Praia continuaram, e o bloqueio do Minas funcionou. A pausa do técnico italiano logo no começo deu resultado e ajudou equipe da capital a se recuperar e vencer o primeiro o set: 25 a 20.





No segundo set, os papeis se inverteram. Bem no saque, o Minas abriu vantagem e obrigou o técnico Paulo Coco a pedir tempo: 5 a 0. O Praia voltou a se encontrar na partida, Walewska apareceu os momentos certos, mas o time seguiu sem aproveitar os contra-ataques. O Minas não quiser nem saber e controlou a vantagem, principalmente com Rosamaria bem no ataque, no bloqueio e no saque: 17 a 7. Tranquilo, ainda aumentou a diferença e viu pouca reação do Praia: 25 a 14.





Na terceira parcial, na de vantagem para um lados. Ponto a ponto, Praia e Minas disputavam a liderança. Com a porta fechada, o time da casa conseguiu ligeira diferença na liderança no marcador. Mais ligado na partida, conseguiu pontos importantes de bloqueio com Walewska e Garay: 14 a 9. Melhor nos ralis, o Minas continuou vivo no set e empatou em 14 a 14. Com bloqueios e mão pesada de Pri Daroit, o Minas tomou a frente e não perdeu mais. Nem mesmo as mudanças de formação feitas pelo técnico do Praia funcionaram. No ataque de Rosamaria, explorando o bloqueio, o Minas venceu o set por 25 a 22, o jogo em 3 sets a 0 e ficou com título de campeão mineiro.





Globo Esporte