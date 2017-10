Mineirinho e Pupo se recuperam e vão à 3ª fase na França com Medina e Gouveia

Depois de um mau começo, quando perdeu na primeira fase, Adriano Souza, o Mineirinho, se recuperou e, cinco horas após a derrota, voltou para a água e venceu o australiano Josh Kerr na repescagem. Quem fez o mesmo foi Miguel Pupo. Levou a melhor no duelo contra Filipinho e também conseguiu a classificação para a terceira fase da etapa de Hossegor, na França, do Circuito Mundial. Antes disso, dois brasileiros avançaram da primeira diretamente para a terceira rodada. Gabriel Medina conseguiu uma vitória no fim, enquanto Ian Gouveia passou até por Mick Fanning. A nova chamada será às 3h (Brasília) desta sexta, com as últimas quatro baterias da repescagem.





- Tive dificuldades, mas estou muito feliz em passar, porque Kerr tem tido bons resultados. Selecionei as melhores ondas. Não penso que sigo tanto na briga pelo título, acho que está mais para o Jordy (Smith) e John (Florence), acho que estou fora dessa corrida. Vamos ver as próximas etapas - disse Mineirinho.





Mineirinho já começou com tudo a bateria, e anotou 6,83 logo no primeiro minuto, em uma onda cheia de rasgadas. Em seguida, o brasileiro conseguiu um cinco, enquanto Kerr fez 5,33. Faltando 17 minutos, em uma onda que Kerr só parou na junção, anotou 6,60 e assumiu a ponta: 11,93 X 11,83. Na metade da disputa, Mineirinho pegou uma onda com duas belas rasgadas, que lhe rendeu 7,67, e o colocou novamente na frente, agora com mais de dois pontos de vantagem.





Faltando seis minutos, Kerr pegou uma longa onda, tentou diversas manobras, mas não encantou tanto os juízes, com 6,40. O tempo foi passando, e Kerr tentava, de todas as formas, alguma onda que lhe rendesse mais de 7,90, mas não conseguia. No fim, o brasileiro ainda conseguiu um 8,30, já no estouro no relógio, para sacramentar o triunfo (15,97 contra 13,00).





Miguel Pupo, 31º do ranking mundial, derrotou Filipe Toledo, que está em sétimo na classificação. Filipinho estava claramente com muitos problemas nas costas, como mostra o vídeo acima, minutos antes da bateria. Miguel conseguiu um 6 logo de cara, jogando a responsabilidade para o compatriota.





Filipinho tentou, se esforçou, até conseguiu algumas boas manobras, mas as dores estavam fortes. Miguel, que não tinha nada a ver com isso, anotou um 6,27 para liquidar. Placar final: 12,27 a 8,50.





Miguel Pupo tira um 6,0 contra Filipinho na etapa da França do Mundial de Surfe





Jadson perde para havaiano





Em 28º no ranking mundial, Jadson André não passou pelo havaiano Kalohe Andino, e segue com dificuldades de se manter entre os 22 primeiros colocados, que seguem na elite para o ano que vem. O placar apontou 13,50 a 12,60.





No início da bateria, Jadson ficou à frente, com uma nota 5,60 e outra 7, somando 12,60, contra apenas 5,17 do rival. Kandino conseguiu um lindo aéreo para conseguir 7,50 e assumir a liderança faltando dez minutos. O brasileiro acabou quebrando sua prancha e teve que correr para a areia trocar, perdendo minutos preciosos. Ainda tentou encostar no placar, mas não conseguiu.





Na briga direta pelo título, o australiano Julian Wilson foi eliminado da competição. Depois de perder na primeira fase para Ethan Ewing, o número três do ranking caiu, na repescagem, para Marc Lacomare, da França. A bateria foi equilibrada, com o francês, convidado da organização, encaixando uma boa onda no fim.





Em seguida, quem caiu na água foi outro australiano que está na briga pelo título, Owen Wright, quinto na classificação. Contra o havaiano Keanu Asing, ele teve dificuldades, mas conseguiu a vitória com um 6,93 faltando dez minutos para o fim.





- Ainda estou na briga pelo título, podem acreditar - disse Wright.





Owen Wright fecha a bateria com uma boa onda na etapa da França do Mundial





Confira os duelos da segunda rodada, a repescagem





Julian Wilson (AUS) 12,23 X Marc Lacomare (FRA) 13,27

Owen Wright (AUS) 13,60 X Keanu Asing (HAV) 11,17

Adriano Souza (BRA) 15,97X Josh Kerr (AUS) 13,00

Filipe Toledo (BRA) 8,50 X Miguel Pupo (BRA) 12,27

Connor O´Leary (AUS) 11,87 X Leonardo Fioravanti (ITA) 14,60

Frederico Morais (POR) 15,26 X 11,37 Jack Freestone (AUS)

Kolohe Andino (EUA) 13,50 X 12,60 Jadson André (BRA)

Mick Fanning (AUS) 13,20 X 12,84 Ezekiel Lau (HAV)

Duelos nesta sexta-feira

Michel Bourez (PYF) X Kanoa Igarashi (EUA)

Jeremy Flores (FRA) X Ítalo Ferreira (BRA)

Conner Coffin (EUA) X Caio Ibelli (BRA)

Bede Durbidge (AUS) X Wiggolly Dantas (BRA)





Confira os duelos da primeira rodada





1. Adriano De Souza (BRA) 10.77 x Conner Coffin (EUA) 6.33 x Stuart Kennedy (AUS) 12.00

2. Owen Wright (AUS) 7.20 x Bede Durbidge (AUS) 9.17 x Nat Young (EUA) 11.00

3. Matt Wilkinson (AUS) 13.77 x Wiggolly Dantas (BRA) 12.50 x Josh Kerr (AUS) 10.76

4. Julian Wilson (AUS) 9.13 x Caio Ibelli (BRA) 15.33 x Ethan Ewing (AUS) 15.57

5. John John Florence (HAV) 15,67 x Italo Ferreira (BRA) 15,60 x Keanu Asing (HAV) 5,10

6. Jordy Smith (AFS) 16,10 x Kanoa Igarashi (EUA) 10,47 x Marc Lacomare (FRA) 12,70

7. Filipe Toledo (BRA) 11,43 x Joan Duru (FRA) 18,00 x Miguel Pupo (BRA) 9,14

8. Gabriel Medina (BRA) 15,86 x Jeremy Flores (FRA) 15,27x Leonardo Fioravanti (ITA) 13,26

9. Joel Parkinson (AUS) 13,20 x Michel Bourez (PYF) 11,40 x Jack Freestone (AUS) 11,96

10. Connor O'Leary (AUS) 10,57 x Sebastian Zietz (HAV) 12,74 x Jadson Andre (BRA) 10,74

11. Frederico Morais (PORT) 12,16 x Mick Fanning (AUS) 15,27 x Ian Gouveia (BRA) 15.57

12. Kolohe Andino (EUA) 10,63 x Adrian Buchan (AUS)15,60 x Ezekiel Lau (HAV) 10,60





Globo Esporte