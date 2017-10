Muros da sede do Corinthians são pichados na noite de domingo: "Acabou a paz!"

(Foto: Marcelo Braga)

Na noite deste domingo, após o Corinthians perder para a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, os muros do Parque São Jorge foram pichados. Ainda não se sabe quem sujou parte da sede do clube, na Zona Leste da capital paulista.





Foram escritas duas frases de ameaça – "Acabou a paz!" e "Ou joga por amor ou por terror" –, além de um xingamento – "Vagabundos" – provavelmente direcionado aos jogadores.





O Corinthians, que lidera o Campeonato Brasileiro desde a quinta rodada, pode deixar a ponta da tabela no próximo domingo, caso perca o clássico para o Palmeiras, em Itaquera – o arquirrival também tem que ganhar do Cruzeiro nesta segunda-feira, em sua arena.





Na quarta-feira passada, líderes de uma torcida organizada se reuniram com jogadores e dirigentes no CT. No mesmo dia, o atacante Jô e o presidente Roberto de Andrade trataram o encontro com naturalidade, disseram que receberam apoio e negaram estarem pressionados.





– Eu vi com muito bons olhos, foi uma coisa boa. Eles vieram em prol de uma coisa só: tentar contradizer o que falam aí fora, que ia vir cobrança, que tem que jogar bola, isso e aquilo. Eles vieram em paz, falar que estão com a gente neste momento – explicou o camisa 7.





