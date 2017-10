Nadador Henrique Rodrigues está suspenso até março de 2018 por doping

(Foto: Satiro Sodré/CBDA)

O nadador Henrique Rodrigues, do Sesi-SP, está suspenso de competições oficiais até o dia 12 de março de 2018. A Federação Internacional de Natação (Fina) divulgou um comunicado onde afirma que ele foi punido com uma suspensão de 12 meses a partir do dia 13 de março de 2017 depois de ter testado positivo para a substância Clostebol (Classe S.1.1A Esteróides Androgênicos Anabolizantes Exógenos).





O brasileiro testou positivo para a substância em exame feito em 13 de março de 2017 fora do período de competição. Todos os resultados obtidos por Henrique após a data do teste serão desqualificados, assim como medalhas, pontos e prêmios alcançados durante esse período serão perdidos. De acordo com a regra da Fina, um recurso contra esta decisão pode ser encaminhado ao Tribunal de Arbitragem para o Desporto (CAS), Lausanne, Suíça, em até 21 dias.





Em nota oficial, a CBDA afirma que "manifesta sua preocupação com o doping e reitera seu compromisso de tolerância zero relacionado ao tema e vem desenvolvendo várias atividades pedagógicas, chegando a criar uma organização antidoping para o desenvolvimento de ações educacionais dentre outras nessa área".





Globo Esporte