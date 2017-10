No tie-break, Ribeirão Preto bate Itapetininga e conquista a Taça Prata

Itapetininga e Ribeirão Preto fizeram na noite deste sábado, no ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga, um duelo digno de uma decisão, válido pela final da Taça Prata de vôlei masculino. Em jogo marcado por muito equilíbrio, Ribeirão Preto venceu Itapetininga de virada, por 3 sets a 2 (25/23, 16/25, 21/25, 25/22 e 12/15), e ficou com o título.





O torneio foi disputado para apontar três novos integrantes da Superliga B de 2018, competição que serve como divisão de acesso à elite do vôlei masculino nacional. Além de Itapê e Ribeirão, também garantiu vaga na Superliga B do próximo ano o Santo André.





Em seu caminho à divisão de acesso à elite do vôlei nacional, Itapê passou na primeira fase pelo Amazonas (3 sets a 0) e depois por São José (3 sets a 1), resultados que garantiram a vaga na Superliga B e colocaram o time na final do torneio.





Ribeirão Preto teve mais trabalho: precisou do tie-break para superar Conceição do Mato Dentro (MG) e depois teve de virar um placar desfavorável diante do Santo André para vencer por 3 sets a 1.





O jogo





Atuando em casa e com apoio da torcida, Itapetininga começou melhor e venceu o set inicial por 25 a 23, numa disputa ponto a ponto. Ribeirão Preto, porém, tomou conta da partida e virou o placar com duas parciais convincentes (25/16 e 25/21).





Para tentar reagir, Itapê colocou em quadra o oposto André Nascimento, ex-seleção brasileira e sua principal estrela, que vinha sendo poupado por estar voltando de contusão. O time da casa conseguiu reagir e empatou o duelo ao vencer a parcial por 25 a 22. No set de desempate, porém, Ribeirão Preto foi melhor e venceu por 15 a 12 para garantir o título.





Santo André também sobe





Na preliminar da grande final, Santo André e São José fizeram um duelo equilibrado nas parciais, mas que terminou com uma vitória por 3 sets a 0 do time andreense. Para conquistar a terceira colocação, a última que garantia uma vaga na Superliga B do próximo ano, Santo André venceu com parciais de 30/28, 26/24 e 25/23.





Globo Esporte