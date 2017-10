O time a ser batido: com gols de Jesus, City atropela o Stoke e se isola na liderança

Sete vitórias, 29 gols marcados e quatro sofridos em apenas oito rodadas... Essas são as credenciais do City de Guardiola, agora líder isolado do Campeonato Inglês após a goleada por 7 a 2 sobre o Stoke, neste sábado, em Manchester. Gabriel Jesus foi um dos protagonistas da vitória ao marcar duas vezes em momentos cruciais da partida. Os outros gols foram distribuídos pelo restante da equipe: David Silva, Sané, Sterling, Bernardo Silva e Fernandinho (uma pintura) - enquanto De Bruyne passou em branco, mas foi o nome do jogo. Diouf fez o dele e ainda contou com desvio de Walker para descontar para os visitantes.





O sábado começou bom para o City com o empate entre United e Liverpool. Dessa forma, a vitória levou o time de Guardiola à liderança isolada com 22 pontos (de 24 possíveis), dois a mais que os Diabos Vermelhos. O Tottenham é o único time neste início de Premier League que tenta acompanhar os rivais de Manchester, em terceiro, com 17. Agora, Gabriel Jesus e companhia voltam suas atenções para a Liga dos Campeões, competição pela qual recebem o Napoli na próxima terça-feira.





Com 83,5% da posse de bola e 11 finalizações (contra duas do rival), o City poderia ter construído um placar ainda mais elástico na etpa inicial. De início, os gols foram saindo com naturalidade: Jesus aos 16 (em detalhe, na foto), Sterling aos 18, David Silva aos 26... Só que a partir daí Butland começou a brilhar na meta do Stoke. E, como diz o ditado, quem não faz leva. Aos 43, Diouf descontou no primeiro chute a gol dos visitantes na partida. Castigo que fez Guardiola deixar o campo contrariado.





Acredite: a vitória do City em algum momento ficou ameaçada em algum momento do jogo. Afinal, no primeiro minuto da segunda etapa, Diouf cabeceou, e a bola desviou em Walker antes de morrer no fundo das redes de Ederson. Susto tomado, Gabriel Jesus voltou a aparecer em um momento crucial ao marcar, aproveitando cruzamento de De Bruyne para marcar o quarto do City, aos 9. Aí virou passeio: aos 14, Fernandinho acertou uma pancada no ângulo para ampliar (foto), e Sané marcou o sexto dois minutos depois. Com o jogo resolvido, Guardiola tirou Jesus, De Bruyne e Fernandinho e viu os substitutos Touré e Bernardo Silva protagonizaram a jogada do sétimo gol, fechando a conta aos 33.





Gabriel Jesus chegou ao sexto gol em sete jogos Campeonato Inglês e encostou no artilheiro Lukaku, com sete. Ele está agora acompanhado de Morata, Harry Kane e dos companheiros de equipe Sterling e Agüero (que voltou a ser relacionado após fraturar a costela, mas passou os 90 minutos no banco). Agora, o centroavante da seleção brasileira acumula participação em 10 gols dos nove jogos que realizou na casa do City. Ele marcou oito deles e deu duas assistências.





