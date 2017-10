Perto de triplo-duplo, Lonzo Ball se redime e brilha em primeira vitória dos Lakers

Lonzo Ball precisou de apenas 24 horas para silenciar a enxurrada de críticas que vinha sofrendo após estreia apagada na derrota desta quinta-feira para os Clippers. Na noite desta sexta (madrugada de sábado no Brasil), diante do Phoenix Suns, fora de casa, o armador segunda escolha do último Draft mostrou todo seu potencial e comandou a primeira vitória do Los Angeles Lakers na temporada: 132 a 130. Cestinha do jogo com 29 pontos, Lonzo ainda ficou a apenas uma assistência de seu primeiro triplo-duplo na NBA.





Quente do início ao fim, com placar apertado, faltas fortes e até um empurra-empurra, o jogo só foi decidido no minuto final. O também promissor armador Devin Booker, dos Suns, foi outro que passou perto do triplo-duplo e, por pouco, não conduziu a partida para a prorrogação. TJ Warren teve dois lances livres para empatar o placar a um segundo do encerramento, mas perdeu ambos os arremessos, frustrando a torcida da casa.





Após sofrer com a marcação dos Rockets na estreia, Lonzo teve bem mais espaço para jogar nesta sexta. Principal articulador das ações ofensivas dos Lakers, o armador de 19 anos foi se soltando aos poucos em quadra e ganhou confiança ao distribuir algumas boas assistências e converter arremessos de média e longa distância no primeiro tempo. Na segunda etapa, passou a atacar a cesta com frequência alcançando os 29 pontos - oito deles nos últimos cinco minutos -, além de 11 rebotes e nove assistências, ficando a um passe para cesta de alcançar os três dígitos em três fundamentos.









Outro jovem talento dos Lakers, Brandon Ingram, de 20 anos, também teve grande atuação, anotando 25 pontos - melhor marca da carreira do ala que inicia seu segundo ano na NBA. Calouro como Lonzo, Kyle Kuzma saiu do banco para marcar outros 15 pontos e contribuir para a vitória dos Lakers.





Nos Suns, o principal pontuador foi Eric Bledsoe, com 28 pontos. Devin Booker, outro talento de 20 anos que inicia sua terceira temporada na NBA, anotou 25, além de 11 rebotes e oito assistências.





Campanhas





Suns: 0v, 2d

Lakers: 1v, 1d

Próximos jogos

Suns: contra os Clippers, sábado (21/10), em Los Angeles

Lakers: contra os Pelicans, domingo (22/10), em Los Angeles





Globo Esporte