Philippe Coutinho é prioridade no Paris Saint-Germain, diz jornal

O meia brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool, pode ser protagonista de uma nova novela no mercado de transferências. Depois de ter se tornado o sonho do Barcelona no último verão europeu, agora ele também é o principal alvo do Paris Saint-Germain, aponta o diário "Sport". A sua contratação seria um desejo do presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, além do diretor esportivo, Antero Henrique, e do coordenador Maxwell.





Ainda de acordo com a publicação, os dirigentes do Paris Saint-Germain entraram em contato com os representantes de Coutinho para apresentar o interesse e evitar que o jogador assine com o Barcelona. O clube catalão tentou até o último momento da última janela de transferências a contratação do brasileiro, que seria o substituto de Neymar, mas o Liverpool não aceitou nenhuma oferta.





O "Sport" aponta que o Paris Saint-Germain está disposto a cobrir qualquer oferta do Barcelona, mas lembra que os franceses precisam negociar alguns jogadores para evitar problemas com o Fair Play Financeiro da Uefa na próxima janela de verão. Portanto, informam que se o Barcelona ainda quer contratar o jogador é melhor acertar o quanto antes, porque o poder financeiro do PSG é muito grande.





Durante a última janela de transferências do verão europeu, Philippe Coutinho chegou a pedir ao Liverpool para ser negociado com o Barcelona. Porém, os dirigentes ingleses não aceitaram várias propostas apresentadas e decidiram ficar com o meia brasileiro.





Globo Esporte