Prefeito de cidade-sede da Copa pede que moradores "não batam em turistas"

(Foto: Marcelo Courrege)

O prefeito de Kaliningrado, uma das cidades-sede da Copa do Mundo da Rússia, pediu nesta quarta-feira para os habitantes deixarem a cidade durante o Mundial e não baterem nos torcedores estrangeiros. Entre outros conselhos, como falar inglês, Alexandre Yaroshuk deu o recado à população em entrevista à emissora local “Komsomolskaya Pravda”.





- Os habitantes de Kaliningrado devem ser hospitaleiros, amigáveis e não baterem em ninguém. Se falarem inglês, ajudem os turistas, ofereçam conselhos e conversem com eles - disse Alexandre Yaroshuk.





Além disso, o prefeito recomentou que os habitantes deixem a cidade para descansar no campo durante o Mundial.





- A cidade vai estar cheia de gente e os deslocamentos serão difíceis. Praticamente proibidos, salvo para os ônibus que transportem os torcedores - justificou.





Quatro jogos estão programados para Kaliningrado, que está construindo novo estádio para 35.000 pessoas. A estrutura deve ser concluída antes do final do ano.





- Virão entre 70 mil e 100 mil turistas à nossa cidade. Todos, obviamente, não irão ao estádio - garantiu Yaroshuk, que especificou que pelo menos um dos jogos da cidade vai ser entre "duas seleções europeias alto nível".





Acostumadas a encararem o problema da violência no futebol, as autoridades russas reforçaram os esforços com o objetivo de controlar os “hooligans” durante a Copa do Mundo.





Globo Esporte