Presidente do Santos confirma interesse em lateral do Ceará e dupla do Barcelona

(Foto: Lucas Moraes/Divulgação/Cearasc.com)

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, admitiu na noite desta quarta-feira o interesse em Romário, lateral-esquerdo do Ceará, e no meia Damián Díaz e no atacante Jonatan Álvez, do Barcelona de Guayaquil.





– É um jogador (Romário) que está no radar, que estamos observando. É uma das posições que buscamos. Buscamos centroavante, meia e um atacante pela beirada. São quatro posições – disse o presidente, antes de confirmar o interesse na dupla do Barcelona.





– São dois grandes jogadores que realmente interessam – resumiu.





Romário tem contrato com o Ceará até dezembro e viria ao Peixe apenas sob o custo dos salários. A diretoria negocia um pré-acordo com o jogador de 25 anos. Já Díaz e Álvez possuem vínculos longos com o Barcelona. O agente da dupla diz que o clube teria que pagar ao menos R$ 16 milhões pelas contratações.





O Santos busca reforçar o elenco com atletas baratos ou que estejam em fim de contrato. Vale lembrar que a atual gestão de Modesto Roma tem mandato até o fim do ano. O pleito está marcado para o dia 9 de dezembro e o atual presidente é candidato à reeleição.





Globo Esporte