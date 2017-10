Receita, dispensas e nova filosofia: o que esperar do Botafogo-SP em 2018

(Foto: Rogério Moroti/Divulgação)





A ano de 2018 já começou no Botafogo de Ribeirão Preto (SP). Sem o acesso na série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria apresentou recentemente o novo gerente de futebol, Léo Franco, e o novo técnico, Léo Condé. Na última semana, os dois profissionais concederam entrevista coletiva e falaram do que esperam deste novo trabalho.





Em sua fala, Franco foi realista ao dizer que a receita do Pantera está curta para o próximo ano, justamente pela não classificação na série C. Alguns jogadores saíram na reta final do nacional, o que prejudicou o plano estratégico do clube.





“A situação do Botafogo hoje é pontual em razão da não conquista [da série C], do primeiro mata-mata, porque se tivesse conseguido talvez não estaríamos nesta situação. Não é o melhor dos mundos, mas diante da camisa, diante do peso, da cidade e da competição, nós podemos contornar sim, nós temos competência”. disse Franco.

Léo Franco (Foto: Rogério Moroti/Divulgação)

O gerente disse que o clube sempre esteve em dia com salários e premiações, mas por falta de calendário devido a eliminação, existe uma movimentação por parte da diretoria para quitar dívidas e dar início a montagem do elenco para 2018.





É importante lembrar que o calendário de 2018 será mais curto devido a Copa do Mundo na Rússia, em junho. O Campeonato Paulista terá início em 17 de janeiro e a série C deve começar entre final de abril e começo de maio. Entretanto, a CBF cogita dar continuidade às séries C e D durante o Mundial.





Responsabilidade





O treinador Léo Condé também respondeu as perguntas durante a coletiva de imprensa e sabe da importância da próxima temporada. O técnico fala de trabalho sério e respeito a diretoria e imprensa, além da maneira como o futebol será apresentado dentro e fora de casa.





“Eu gosto que minhas equipes proponham o jogo, tenham a posse de bola. Claro que o Campeonato Paulista nos pedirá um certo jogo de cintura, porque, jogando com o Palmeiras, por exemplo, nem sempre você irá conseguir propor o jogo o tempo inteiro. Como teremos pouco tempo [de preparação], espero que a equipe trabalhe de forma equilibrada”, comentou Condé.

Léo Condé (Foto: Rogério Moroti/Divulgação)

Saídas





Nesta terça-feira (24), o Botafogo anunciou as saídas de Rodrigo Thiesen e Vitinho. A dupla participou da conquista da série D do Brasileiro em 2015 e vinha em uma sequência de jogos como titulares. Thiesen participou de 59 partidas oficiais pelo Pantera.





Centenário e Jogo das Estrelas





Em 2018, o Botafogo completa 100 anos e diversas ações estão sendo planejadas para o centenário. Junto com o jogador Roberto Carlos, a diretoria do clube deve trazer para Ribeirão Preto o “Jogo das Estrelas”, em 28 de dezembro, com diversos craques do futebol. O que se sabe até o momento é que Neymar estaria cotado para vir ao interior paulista, além da ex-jogadora Milene Rodrigues. Por enquanto, nada oficial foi divulgado.