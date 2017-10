Resultados Stock Car deste domingo, 22

(Foto: José Mário Dias)

Circuito mais antigo da Stock Car, o Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, recebeu provas emocionantes neste domingo. Na primeira corrida, Daniel Serra acabou herdando a primeira colocação com uma punição que Ricardo Zonta levou. Zonta passou em primeiro na linha de chegada, mas, por conta de um erro nos boxes onde o tanque de combustível caiu no chão, teve 20 segundos adicionados ao seu tempo final, beneficiando Serra. Em segundo, ficou Galid Osman. Max Wilson completou o pódio. Na segunda prova, o vencedor foi Ricardo Mauricio. O vice foi Felipe Fraga. Átila Abreu foi o terceiro.





Nas regras atuais da Stock Car, são duas corridas de 40 minutos mais uma volta. Os pilotos que terminarem a primeira corrida no top 10 invertem o grid de largada para a segunda. Ou seja, largam nas últimas posições, enquanto os últimos iniciam a disputa na frente. A próxima etapa da Stock Car, a penúltima do ano, acontece em Goiânia no próximo dia 19 de novembro.





A primeira corrida em Tarumã ficou marcada por uma confusão envolvendo Ricardo Zonta. Ele fez sua parada para abastecer no pit stop, mas, na hora da saída, tinha sido autorizado a retornar para a pista e não reparou que o tanquinho de abastecimento seguia atado ao carro. O mecânico tentou retirar o equipamento, mas ele caiu no chão, e o combustível vazou. O problema acabou definindo a prova, já que, mais tarde, o piloto que terminaria em primeiro lugar acabou sendo punido pela direção de prova e teve um acréscimo de 20 segundos ao seu tempo. Dessa forma, saiu do topo do pódio para a 13ª colocação.





Daniel Serra, que era o segundo colocado, acabou herdando a primeira colocação. Galid Osman ficou em segundo, e Max Wilson foi o terceiro colocado.





- Eu já tinha a informação de que o Zonta estava penalizado há bastante tempo, por isso nem me arrisquei para chegar nele. Eu parei de ir para cima dele. Foi muito bom para o campeonato. A segunda corrida será interessante e vou tentar levar uns pontinhos aí - falou Daniel.





A equipe de Zonta alegou que entraria com recurso, mas não obteve êxito. O piloto lamentou a situação.





- É uma surpresa para mim porque fizemos o pit e entraram os cinco litros. Se o tanquinho caiu, foi dentro da nossa área, que é dentro do boxe. O mecânico pode ter deixado resvalar depois de abastecer. Se for olhar meu tempo no boxe é igual ao do Galid. É uma triste porque a gente se esforça e querem acrescentar 20 segundos no tempo. Isso não é justo não - disse Zonta.





A segunda corrida foi empolgante, com ótimas brigas, ultrapassagens e mudança de estratégia, além de um resultado que não era esperado. Após largar na 16ª colocação, Ricardo Maurício fez uma prova incrível e, mnas voltas derradeiras, passou os dois grandes protagonistas, Márcio Campos e Felipe Fraga, e saiu vencedor. Fraga terminou como vice, e Átila Abreu conseguiu passar Márcio para completar o pódio. O competidor da casa foi o quarto colocado. Vencedor da primeira corrida, Daniel Serra acabou abandonando essa briga.





Outro fato que chamou a atenção foi que, com três minutos de prova, o safety-car entrou na pista por conta de pneus espalhados na zona da chicane de Tarumã. O pelotão se aproximou e, quem largou dos boxes, como Thiago Camilo, Bia Figueiredo e Felipe Lapenna, foi beneficiado. A corrida era confusa mesmo com o safety-car, que, inclusive, tinha problemas em seu giroflex, falhando na sinalização para os pilotos. Líder da prova, Denis Navarro precisou abandonar a disputa, assim como seu colega de equipe, Marcos Gomes. Isso tudo seria uma estratégia para poupar equipamento para as duas últimas provas do ano, segundo a transmissão do SporTV.





Após a janela de pit-stops, Ricardo Mauricio subiu para os primeiros colocados e, após passar Campos, encostou de vez em Felipe Fraga na luta pela vitória. Na abertura da volta 29, não teve jeito, e Felipe sucumbiu à pressão. No fim das contas, Ricardo foi o líder, Fraga o segundo, e Átila Abreu, que também pressionou, terminou em terceiro.





A nova classificação do campeonato





1 – Daniel Serra, 289 pontos

2 – Thiago Camilo, 279

3 – Felipe Fraga, 232

4 – Átila Abreu, 221

5 – Max Wilson, 203

6 – Rubens Barrichello, 198

7 – Cacá Bueno, 191

8 – Ricardo Maurício, 181

9 – Marcos Gomes, 177

10 – Gabriel Casagrande, 154

11 – Ricardo Zonta, 132

12 – Julio Campos, 125

13 – Antonio Pizzonia, 120





Resultado - Corrida 1 (top-10):





1- Daniel Serra

2- Galid Osman

3- Max Wilson

4- Thiago Camilo

5- Antonio Pizzonia

6- Diego Nunes

7- Marcos Gomes

8- Julio Campos

9- Rubens Barrichello

10- Denis Navarro

Resultado - Corrida 2 (Top-10):

1- Ricardo Maurício

2- Felipe Fraga

3- Átila Abreu

4- Marcio Campos

5- Allam Khodair

6- Gabriel Casagrande

7- Tuka Rocha

8- Cacá Bueno

9- Sergio Jimenez

10- Ricardo Zonta





Globo Esporte