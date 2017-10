Ribeirão Preto é confirmada como cidade-sede da Copa São Paulo de 2018

A cidade de Ribeirão Preto foi confirmada como uma das 26 cidades-sedes da edição de 2018 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após o encontro no meio do ano entre o presidente da Federação Paulista de Futebol e representantes de Ribeirão e do Botafogo, dentre eles o presidente Gerson Garcia, o Estádio Santa Cruz será a provável casa do Pantera na primeira fase da Copinha.





As informações foram publicadas na página oficial da FPF no Facebook nessa sexta-feira (6), que ainda anunciou os municípios de Franca, São Carlos e Araraquara como sedes da competição. A Copa São Paulo acontecerá de 3 a 25 de janeiro de 2018. O Corinthians é o atual campeão da modalidade, que revela jogadores da base do clubes para o futebol nacional.





Federação e Botafogo





Em junho deste ano, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, se reuniu com o presidente do Botafogo, Gerson Engracia Garcia, e o prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, para firmar uma parceria para que o Santa Cruz pudesse receber a Copinha após sete anos. A diretoria via com bons olhos a iniciativa, que atrairia o público para o estádio no início da temporada.





No entanto, mesmo com a proposta, o arquirrival Comercial não gostou da notícia. O alvinegro esperava levar seus jogos para Cravinhos, como aconteceu em 2017, entretanto, a cidade não foi selecionada para a próxima edição.





Confira as 26 cidades escolhidas para ser sede da primeira fase da Copa São Paulo de 2018:





Araraquara

Barueri

Capão Bonito

Capivari

Diadema

Fernandópolis

Franca

Guaratinguetá

Guarulhos

Indaiatuba

Itapira

Itu

José Bonifácio

Jundiaí

Marília

Mogi das Cruzes

Novo Horizonte

Osasco

Osvaldo Cruz

Penápolis

Porto Feliz

Ribeirão Preto

São Bernardo do Campo

São Carlos

São Paulo

Taboão da Serra

Taubaté

Tupã

Votuporanga