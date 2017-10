Rodada define classificados para as semifinais da Liga Nacional de Futsal

(Foto: Nilton Rolin)

Na próxima semana, a Liga Nacional de Futsal (LNF) conhecerá os semifinalistas da edição 2017. As partidas acontecem entre os dias 28 e 30 de outubro, em diferentes horários.





Por conta das chuvas no sul do país, a partida entre Sorocaba e Assoeva, marcada anteriormente para o dia 12 de outubro, foi reagendada para dia 26, às 20h, em Venâncio Aires. A volta acontece no dia 30, às 19h, no interior paulista.





Nos outros jogos, o Marreco leva vantagem de 6 a 4 para o segundo jogo contra o Corinthians, marcado para o dia 28, às 21h, na capital. O Timão precisa vencer no tempo normal para levar para a prorrogação.





Em Joinville, JEC e Atlântico decidem a classificação no dia 29, às 12h. Mais tarde, às 14h, Carlos Barbosa e Foz Cataratas jogam a decisão. Na ida, os dois confrontos terminaram em 1 a 1.





Marquinhos Xavier renova com a ACBF





A frente da seleção brasileira, o técnico Marquinhos Xavier conciliará o trabalho junto com o Carlos Barbosa. O treinador renovou o seu contrato com o time laranja para a temporada 2018. Xavier estará à frente da ACBF na Liga Gaúcha, Liga Nacional e Copa Libertadores, além de outras competições que podem ser confirmadas em 2018.





“Hoje estamos renovando o contrato do Marquinhos. A gente sabe da capacidade de liderança do Marquinhos. Nos trouxe muitos títulos nesse período e esperamos que siga trabalhando desta forma junto com a comissão técnica, que dá todo esse suporte”, disse Fabiano Käfer, presidente da ACBF.