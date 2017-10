Roger é operado com sucesso, retira o tumor e aguarda resultado da biópsia

(Foto: Thiago Lima)

O primeiro passo foi dado. Na manhã deste domingo, Roger foi operado com sucesso no hospital Samaritano da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cirurgia, feita com robô e que durou cerca de uma hora e meia, retirou todo o tumor do rim direito do atacante do Botafogo, de 32 anos. Agora, jogador e médicos aguardam nos próximos dias o resultado da biópsia do cisto para saber se ele era benigno ou maligno.





– A gente tinha a proposta de retirar o tumor, preservando o rim. Essa proposta foi concluída com sucesso, tiramos o tumor com margem de segurança. Transcorreu muito bem, a cirurgia foi curta, não teve nenhum sangramento nem intercorrência. Ele passa bem agora, a perspectiva é de uma recuperação rápida – explicou o Dr. Raphael Rocha, especialista em cirurgia robótica.





– Esse é o principal ganho dessa técnica: não ter uma incisão grande na parede abdominal, cortando músculos, nervos, facilita uma reabilitação mais rápida – complementou.





Roger deu entrada no hospital às 5h da manhã e entrou para a sala de cirurgia por volta de 8h. Ele passa bem e está em repouso, mas ainda deve ficar internado mais dois dias em monitoramento até receber alta. O jogador planeja dar uma coletiva ao lado dos médicos após deixar o hospital e ter o diagnóstico da biópsia. Caso o tumor seja maligno, ele precisará realizar exames regularmente para ver se não terá outro.





– Tem chance grande de ser benigno, mas não pôde ser definido agora em um exame preliminar. A gente vai precisar esperar um pouquinho para o exame definitivo sair para ter uma afirmação mais precisa – confessou o médico, mas pedindo cautela apesar do prognóstico inicial.





Roger não precisará fazer quimioterapia e nem radioterapia por ter descoberto o tumor ainda em fase inicial. O tamanho pequeno, entre 3 e 4 cm, e a localização, no polo inferior, perto da extremidade do rim, facilitaram a cirurgia. Fora dos últimos jogos da temporada, ele cuidará da saúde para voltar a jogar em 2018.





– A recuperação, independente de ser maligno ou benigno, é bastante satisfatória. A gente espera um tempo curto de recuperação, acho que dentro de um mês, um mês e meio ele volte às atividades físicas. Lógico que precisa ainda se reabilitar e tudo, mas o horizonte é bastante curto de recuperação. Acho que vai estar muito bem para jogar dentro dos próximos meses – disse Rocha.





Christiano Cinelli, médico do Botafogo, esteve no hospital para representar o clube e acompanhou parte da cirurgia. A esposa do atacante, Elizabeth, ficou o tempo todo no local e ficou aliviada após o parecer dos médicos. Os pais do jogador vieram de Campinas (SP) pela manhã e ficarão um tempo no Rio de Janeiro para apoiar e ajudar na recuperação do filho.





Roger é o principal goleador do Botafogo no ano. Em 49 jogos, marcou 17 gols (veja no vídeo acima). O centroavante ganhou projeção por se destacar nos clássicos estaduais. Foram oito gols contra os três principais rivais do alvinegro no Rio de Janeiro. Ele tem contrato com o Alvinegro só até 31 de dezembro, mas já negocia uma renovação.





Globo Esporte