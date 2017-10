Roma passeia sobre o Chelsea, assume a liderança e fica perto da classificação

Do primeiro ao último minuto, a Roma dominou o Chelsea e conseguiu uma justa vitória sobre o campeão inglês que deixa a classificação italiana para as oitavas muito bem encaminhada. Com um ataque envolvente e a defesa segura, El Shaarawy (duas vezes) e Perotti marcaram os gols do triunfo por 3 a 0 na Itália que deixa ainda o time de Di Francesco na primeira colocação do Grupo C. Os ingleses, que poderiam levar a vaga antecipada nesta terça-feira, ainda se encontra em situação tranquila graças ao empate (1 a 1) do Atlético com o lanterna Qarabag em Madri.





Com mais duas rodadas pela frente, o panorama no Grupo C é o seguinte: a Roma lidera com oito pontos e precisa de mais dois para assegurar matematicamente a vaga. O Chelsea vem atrás com sete - quatro à frente do Atlético, em situação muito complicada. O Qarabag aparece na lanterna com dois e está virtualmente eliminado. No próximo compromisso pela Champions, dia 22 de novembro, o atual campeão inglês vai ao Azerbaijão encarar o time inglês, enquanto espanhóis e italianos duelam em Madri.





Vice em 2014 e 2016, o Atlético desta vez não deverá ir muito longe na Liga dos Campeões. Com o empate em 1 a 1 dentro de Madri com o lanterna do grupo (gols de Michel para o time azeri e Thomas para os espanhóis), o time de Simeone precisa vencer suas duas partidas restantes e ainda torcer por um tropeço ou do Chelsea ou da Roma diante do lanterna da chave. A situação dos colchoneros é muito complicada.





O gol de El Shaarawy, em um lindo chute de fora da área, no primeiro minuto de jogo foi um claro sinal do que viria pela frente. O Chelsea, do outro lado, dava trabalho para Alisson. Mas quem balançou as redes foi mais uma vez o Faraó, aos 35. Na segunda etapa, o time da casa voltou muito melhor e passeou sobre o atual campeão inglês. O solitário gol de Perotti (que poderia ter feito outros) aos 17 foi pouco pelo que os italianos mostraram após a volta do intervalo. A Roma fez por merecer o placar elástico.





O Chelsea sofre a primeira derrota de um time inglês nesta Champions. Agora, os times da Terra da Rainha somam 12 vitórias, 4 empates e 1 revés na competição.





Autores dos gols, El Shaarawy e Perotti protagonizaram uma situação no mínimo inusitada. Quando todos comemoravam um dos gols do Faraó, o argentino foi lá, discretamente, e deu uma dedada no italiano, que levou na brincadeira e só riu após o "ataque". O gesto, desta vez em tom de brincadeira, lembrou a dedada de Jara em Cavani que tirou o chileno da Copa América de 2015.





Globo Esporte