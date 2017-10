Salah faz de pênalti aos 50 do segundo tempo, e Egito confirma vaga na Copa

Se sobrou emoção na classificação da Costa Rica no sábado, o mesmo pode se dizer do Egito, que confirmou vaga na Copa do Mundo com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Salah, craque do time e do Liverpool, cobrou pênalti para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Congo, em casa, pela quinta rodada do Grupo E das eliminatórias africanas.





O próprio Salah abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo ao receber lançamento e tocar na saída do goleiro. A classificação por antecipação viria com a vitória, mas Moutou deixou tudo igual aos 42 na cidade de Alexandria.





Só que o camisa 10 desempatou no último lance, cobrando pênalti com raiva, no canto esquerdo, para delírio de todo o país que verá a sua seleção numa Copa pela primeira vez desde 1990 - a outra participação foi em 1934.





Agora são 15 os classificados para o Mundial, com o Egito se juntando à Polônia dentre os que confirmaram um lugar neste domingo.





Na África, a Nigéria já havia carimbado seu passaporte no sábado. Os outros três representantes serão conhecidos em novembro. Tunísia, Marrocos e Senegal são hoje os favoritos.





Globo Esporte