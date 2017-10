Santos supera Corinthians e fatura a Supercopa de Fut7; times vão ao Mundial

O Santos conquistou na manhã deste domingo, 29, a Supercopa de Fut7. Na decisão contra o Corinthians, disputada na Arena Taubaté, o Peixe venceu a final por 2 a 1. Os gols santistas foram marcados por Gao, no primeiro tempo, e por Pelezinho, no segundo. O Timão marcou na etapa inicial, com Alemão.





As duas equipes estão garantidas no Mundialito de Clubes da modalidade, a ser disputado entre os dias 1 e 5 de novembro, em Taubaté-SP. A Supercopa dava vaga ao Mundial somente para o campeão. Mas, como o Santos já estava garantido por ter conquistado a Copa do Brasil de Fut7, o Corinthians herdou a vaga.





O Mundialito será disputado por oito equipes, divididas em dois grupos. São quatro times brasileiros: Corinthians, Flamengo, Santos e Taubaté. Os taubateanos ficaram em terceiro na Supercopa, mas também ganharam uma vaga com a desistência do Vasco. Foram escolhidos por serem sede do mundial e ficarem em terceiro na Supercopa. Os outros quatros times do Mundialito são duas equipes da Espanha, um dos Estados Unidos e um do Japão.





Globo Esporte