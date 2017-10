Senhor mata-mata: River de Gallardo avançou em mais de 80% de seus confrontos

Nesta terça-feira, o River Plate entrará em campo diante do Lanús para tentar confirmar uma tendência desde que está sob o comando de Marcelo Gallardo: a de que é um time arrasador em Copas. Ídolo como jogador e agora como técnico, "Muñeco" assumiu a equipe em junho de 2014. De lá para cá, avançou com o Millonario em 30 de 37 confrontos de mata-mata, mais de 80%. E está perto de repetir o feito pela 31ª vez.





Após a vitória por 1 a 0 no Monumental de Nuñez, o River precisa de um empate para ser o primeiro finalista da Libertadores de 2017. Caso faça um gol, pode até perder por um gol de diferença que estará em sua segunda decisão do maior torneio de clubes do continente em três anos. Campeão em 2015, o Millo busca o quarto título da competição. Mais que isso. Seria a sétima taça de Gallardo em pouco mais de três anos à frente do time.





O forte desempenho no "mano a mano", como chamam os argentinos os duelos eliminatórios, começou no dia 28 de julho de 2014. Nos pênaltis, o River eliminou o Ferro Carril pela fase 16 avos de final da Copa Argentina. Desde então, encarou 52 partidas por confrontos de mata-mata: venceu 33, perdeu 10 e empatou nove. Não foram contados o jogo de ida contra o Lanús nesta semifinal e o duelo de volta com o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores de 2015, anulado pela Conmebol.





Gallardo ergueu as taças da Copa Sul-Americana em 2014, Recopa Sul-Americana em 2015 e 2016, Libertadores 2015, Copa Suruga em 2015 e Copa Argentina em 2016. Ainda não conseguiu erguer o Campeonato Argentino, torneio disputado em pontos corridos. Foi vice na temporada passada. Mas o treinador admite que os jogos eliminatórios o atraem. E são diferentes.





– É preciso saber jogar as partidas de Copa. Dentro dos objetivos que tínhamos planejado, estamos conseguindo continuidade nas competições. É uma série muito dura (contra o Lanús). São duas equipes que se conhecem bem, cada um com sua proposta, propostas que entusiasmam – declarou o treinadro argentino, após eliminar o Atlanta e se classificar para a semifinal da Copa Argentina de 2017.





"Pequenos detalhes fazem a diferença. Nós entendemos que sabemos jogar essas partidas (de Copa)", Marcelo Gallardo





Somente cinco times conseguiram eliminar o River Plate em mata-matas desde que "Muñeco" assumiu o time, por 15 competições distintas, das quais duas ainda estão em disputa: Huracán (duas vezes), Rosario Central (duas vezes), Independiente del Valle, Barcelona, no Mundial de Clubes em 2015, e o próprio Lanús, na Supercopa da Argentina deste ano.





Somente dois brasileiros cruzaram o caminho com o Millonario no período: o Cruzeiro, nas quartas de final da Libertadores de 2015, e a Chapecoense, nas quartas da Copa Sul-Americana de 2015. Ambos foram eliminados. Repórter da "Rádio La Red" que cobre o River Plate, Gustavo Yarroch vê que o time ganhou outra força em confrontos válidos por copas sob o comando de Gallardo.





– O River é uma equipe muito forte nas Copas porque Gallardo soube dar um perfil para estar sempre à altura do que se pedem as partidas de Libertadores, ou Sul-Americana. River é uma equipe se potencializa no âmbito internacional, no mano a mano. É especialista. De fato, foram poucas as equipes que o eliminaram. É uma equipe que tem muita personalidade e caráter. Para mim, é esse o principal – avaliou.





Desempenho do River em confrontos mata-mata





Confira os números do Millonario em duelos eliminatórios desde que Gallardo assumiu a equipe (junho de 2014)





Vitórias: 33

Derrotas: 10

Empates: 9





O confronto contra o Jorge Wilstermann, pelas quaras de final desta Libertadores, mostraram o que Yarroch descreve. Após perder por 3 a 0, o River Plate goleou os bolivianos por 8 a 0 no jogo de volta e avançaram à semifinal. Das sete vezes em que foi eliminado sob o comando de Gallardo, seis foram em disputas de jogo único.





Só contra o Independiente del Valle, nas oitavas de final da Libertadores de 2016, a equipe caiu em um confronto de ida e volta. Foram 16 duelos em dois jogos. Toda vez que ganhou a primeira partida, como contra o Lanús, o River avançou. Um indício de que a 31ª classificação de Marcelo Gallardo está perto.





Veja todos os confrontos de mata-mata do River sob o comando de Gallardo:





COPA SUL-AMERICANA 2014





(16avos de final) Godoy Cruz 0 x 1 River Plate

River Plate 2 x 0 Godoy Cruz – CLASSIFICADO





(Oitavas de Final)Libertad 1 x 3 River Plate

River Plate 2 x 0 Libertad – CLASSIFICADO





(Quartas de final) Estudiantes 1 x 2 River Plate

River Plate 3 x 2 Estudiantes – CLASSIFICADO





(Semifinal) Boca Juniors 0 x 0 River Plate

River Plate 1 x 0 Boca Juniors – CLASSIFICADO





(Final) Atlético Nacional 1 x 1 River Plate

River Plate 2 x 0 Atlético Nacional – CAMPEÃO





COPA ARGENTINA 2014





(16avos de final) River Plate 0 (6) x (5) 0 Ferro Carril Oeste – CLASSIFICACDO





(Oitavas de final) River Plate 0 (4) x (2) 0 Colón – CLASSIFICADO





(Quartas de final) River Plate 0 (4) x (5) 0 Rosario Central – ELIMINADO





RECOPA SUL-AMERICANA 2015





(Final) San Lorenzo 0 x 1 River Plate

River Plate 1 x 0 San Lorenzo – CAMPEÃO





SUPERCOPA ARGENTINA 2015





(Final) River Plate 0 x 1 Huracán – ELIMINADO





LIBERTADORES 2015





(Oitavas de final) River Plate 1 x 0 Boca Juniors

Boca Juniors x River Plate (jogo anulado) – CLASSIFICADO





(Quartas de final) River Plate 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 3 River Plate – CLASSIFICADO





(Semifinal) River Plate 2 x 0 Guaraní

Guaraní 1 x 1 River Plate – CLASSIFICADO





(Final)Tigres-MEX 0 x 0 River Plate

River Plate 3 x 0 Tigres-MEX – CAMPEÃO





COPA SURUGA 2015





(Final) Gamba Osaka 0 x 3 River Plate – CAMPEÃO





COPA SUL-AMERICANA 2015





(Oitavas de final) River Plate 2 x 0 LDU

LDU 1 x 0 River Plate – CLASSIFICADO





(Quartas de final) River Plate 3 x 1 Chapecoense

Chapecoense 2 x 1 River Plate – CLASSIFICADO





(Semifinal) River Plate 0 x 1 Huracán

Huracán 2 x 2 River Plate – ELIMINADO





COPA ARGENTINA 2015





(32avos definal) River Plate 2 x 0 Linier Bahía Blana – CLASSIFICADO





(16avos de final) River Plate 0 x 2 Rosario Central – ELIMINADO





MUNDIAL DE CLUBES 2015





(Semifinal) River Plate 1 x 0 Sanfrecce Hiroshima – CLASSIFICADO





(Final) River Plate 0 x 3 Barcelona – ELIMINADO





RECOPA SUL-AMERICANA 2016





(Final) Independiente Santa Fe 0 x 0 River Plate

River Plate 2 x 1 Independiente Santa Fe – CAMPEÃO





LIBERTADORES 2016





(Oitavas de final) Independiente del Valle 2 x 0 River Plate

River Plate 1 x 0 Independiente del Valle – ELIMINADO





COPA ARGENTINA 2016





(32avos de final) River Plate 3 x 0 Sportivo Rivadavia – CLASSIFICADO





(16avos de final) River Plate 2 x 1 Sportivo Estudiantes – CLASSIFICADO





(Oitavas de final) River Plate 1 x 0 Arsenal de Sarandí – CLASSIFICADO





(Quartas de final) River Plate 3 x 0 Unión – CLASSIFICADO





(Semifinal) River Plate 2 x 0 Gimnasia – CLASSIFICADO





(Final) River Plate 4 x 3 Rosario Central – CAMPEÃO





SUPERCOPA ARGENTINA 2017





(Final) Lanús 3 x 0 River Plate – ELIMINADO





LIBERTADORES 2017





(Oitavas de final) Guaraní 0 x 2 River Plate

River Plate 1 x 1 Guaraní – CLASSIFICADO





(Quartas de final) Jorge Wilstermann 3 x 0 River Plate

River Plate 8 x 0 Jorge Wilstermann – CLASSIFICADO





COPA ARGENTINA 2017





(32 avos de final) River Plate 3 x 0 Atlas – CLASSIFICADO





(16avos de final) River Plate 4 x 1 Instituto – CLASSIFICADO





(Oitavas de final) River Plate 3 x 0 Defensa y Justicia – CLASSIFICADO





(Quartas de final) River Plate 4 x 1 Atlanta – CLASSIFICADO





