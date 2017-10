Sorteio define: campeão da Libertadores pegará mexicano ou africano no Mundial

Os times que sonham conquistar o mundo em 2017 conheceram o trajeto que precisarão fazer. Em sorteio realizado nesta segunda-feira, a Fifa definiu os confrontos do Mundial de Clubes, que será realizado em dezembro, nos Emirados Árabes: o campeão da Taça Libertadores enfrentará, nas semifinais, o vencedor do duelo entre o Pachuca, do México, e o campeão africano (a ser definido); e o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, pegará quem levar a melhor no confronto entre o campeão asiático e o vitorioso do jogo de abertura, Al Jazira x Auckland City.





O sorteio também determinou as cidades pelas quais cada clube passará no torneio, que retorna aos Emirados Árabes depois de duas edições realizadas no Japão. O campeão da Libertadores jogará na cidade de Al Ain, em 12 de dezembro, e o Real Madrid disputará seu duelo no dia seguinte, em Abu Dhabi - também palco da grande final.





A abertura da competição será entre o Al Jazira, representante local, e o Auckland City, campeão da Oceania, em duelo disputado também em Al Ain. Deste jogo sairá o adversário do campeão asiático, que será conhecido no dia 25 de novembro, nas quartas de final. Quem superar esta fase, encontra o Real Madrid nas semifinais.





Na outra chave, o Pachuca, campeão da Concacaf, faz sua estreia nas quartas de final contra o campeão africano. A partida está marcada para o dia 9 de dezembro em Abu Dhabi. Quem avançar para a semifinal terá pela frente o campeão da Libertadores. O jogo está marcado para 12 de dezembro em Al Ain.





- Temos a honra de os Emirados Árabes sediar novamente este torneio mundial. O torneio será uma extraordinária celebração do talento e apresentará as excelentes instalações e hospitalidade que nosso país pode oferecer. Estamos ansiosos para receber as equipes em dezembro - afirmou Mohammed Khalfan Al Rumaithi, presidente do Comitê Organizador Local.





Globo Esporte