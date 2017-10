Suíça, Grécia e Suécia fecham vagas na repescagem da Europa; veja os potes

Os resultados desta terça-feira definiram não só os europeus classificados direto para a Copa do Mundo, mas também quem disputará a repescagem do continente. Suíça e Suécia, que foram derrotadas por Portugal e Holanda, respectivamente, além da Grécia, que venceu Gibraltar, se juntam a Croácia, Itália, Irlanda, Irlanda do Norte e Dinamarca na disputa por mais quatro vagas no Mundial da Rússia de 2018.





O sorteio dos confrontos será realizado na próxima terça-feira, dia 17 de outubro. As oito seleções serão divididas em dois potes, com quatro cada, levando em consideração o ranking da Fifa. Suíça, Itália, Dinamarca e Croácia, as quatro equipes melhor classificadas, estarão no Pote 1 e vão enfrentar os times do Pote 2, que terá Suécia, Irlanda, Grécia e Irlanda do Norte.





Apesar de ter ficado em segundo lugar no Grupo F, a Eslováquia acabou fora da repescagem. Isso porque foi, na comparação com as outras segundas colocadas, a que teve a menor pontuação - descontando os pontos conquistados contra os últimos colocados de cada grupo (regra das eliminatórias europeias).





Os confrontos acontecem em jogos de ida e volta, entre os dias 9 e 14 de novembro. A ordem e as datas também serão conhecidas através de sorteio. Ou seja, times que estão no Pote 1 não necessariamente vão decidir em casa.





O gol fora de casa vale dobrado para desempate do confronto. Em caso de persistir a igualdade ao fim do segundo jogo, a decisão da vaga vai para prorrogação e, se precisar, disputa de pênaltis em seguida.





Campeões de seus grupos, França, Portugal, Alemanha, Sérvia, Polônia, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Islândia estão garantidos na Copa do Mundo de 2018.





Globo Esporte